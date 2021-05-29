意甲｜祖雲達斯炒派路請艾歷尼回歸　上任後首要解決C朗去留問題

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-29 11:02

多支歐洲強隊易帥，意甲的祖雲達斯昨日宣布解僱派路，聘請前主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri）回歸。至於英超的熱刺亦有傳邀請巴黎聖日耳門教練普捷天奴食回頭草，但據報PSG無意放人。有施丹離隊的皇家馬德里同樣正尋覓新教練，據報皇馬已經接觸前國際米蘭教頭干地。

祖雲達斯今季成績令人失望，儘管贏得意大利盃，但意甲遭國際米蘭打破壟斷失冠，差點前4名不保，加上歐聯16強被波圖踢出局，主帥派路最終難逃被炒的命運，在昨日（28日）「落鑊」。

艾歷尼上次執教祖記5個球季，帶領球隊橫掃意國球壇。（Getty Images）

同日祖記宣布由前主帥艾歷尼回歸接手球隊。53歲的艾歷尼在2014至2019年執教過祖記，帶領球隊連贏5季意甲錦標，4次勇奪意大利盃冠軍，還兩度殺入歐聯決賽，但兩次都落敗得亞軍。艾歷尼兩年前離開後，沒有執教過其他球隊，而祖記就經歷沙利及派路兩位風格截然不同的主帥。

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艾歷尼及C朗合作過一個球季，他們在下季會否再度合作？（Getty Images）

艾歷尼掌帥印後的首要任務是決定C朗拿度的去留。雖然C朗的合約到明年夏天才屆滿，但C朗有意離開。這名36歲葡萄牙球星日前在社交網站發長文，總結祖記生涯，似乎暗示離隊。有報道解釋，他對祖記在歐聯缺乏競爭力感到沮喪，希望在職業生涯尾聲尋求新挑戰。

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C朗在2018年加盟祖記，與艾歷尼合作過一個球季。意大利《米蘭體育報》在2019年曾爆料，指艾歷尼要求祖記清走C朗，他認為C朗影響球隊的成長，而且簽C朗並非純粹足球上的決定，還涉及商業考慮。意大利《天空體育》更分析，艾歷尼已經準備好一套沒有C朗的戰術，改以其愛將保羅戴巴拿為核心。

這次艾歷尼獲邀回歸，「牙力」比上次執教最後一季大，如果他仍維持兩年前的看法，C朗勢離隊。再者，C朗的合約明年夏天屆滿，如果祖記不想人財兩失，應該要趁今夏最後機會放售C朗，賺取一筆轉會費。不過，C朗已到職業生涯尾聲，人工又高，肯接手的球會不多，最近傳聞過的都是曼聯及巴黎聖日耳門。

派路執教一季後，被祖雲達斯炒了。（Getty Images）

祖記解僱名宿派路，但從球會聲明看，相信兩者都是和平分手，祖記感謝派路這一季的貢獻，而派路就表示從沒有後悔去年接掌球隊。派路說：「當我收到祖記的邀請，我從沒有考慮過承受什麼風險。如果讓我回到過去，儘管我知道要在這段困難的日子面對的一切障礙，我都會作出一樣的決定。雖然這次經歷的結局不如預期，但令到我對自己的前途更加清晰，我希望教練生涯可以像做球員時那樣豐富及充實。」

傳熱刺希望普捷天奴回歸，但PSG不欲放人。（Getty Images）

另外，熱刺及皇馬亦正尋覓新帥，權威媒體《BBC》日前指，熱刺接觸了PSG教練普捷天奴，希望他可以回歸，但最新消息稱，PSG不願意放走普捷天奴。49歲的普捷天奴執教過熱刺5年，到2019年被炒，之後到今年1月接替杜慈，出任PSG主帥。

施丹在周四落實第二度離開皇馬帥位，之後皇馬高層開會商討新帥人選，據報他們已經接觸了干地。干地今季帶國際米蘭打破祖記壟斷，贏得意甲冠軍，但據報他與管理層在減薪問題有分歧，所以在奪冠後離隊。