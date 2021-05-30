歐聯決賽｜車路士挫曼城二度封王　7000萬鎊先生奠勝　迪布尼傷出

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-30 05:50

英超「雙藍」爭奪今季歐聯錦標，車路士前鋒迪姆華拿開賽連番失機，幸好他的德國同鄉夏維斯上半場末段攻入開紀錄一球。曼城禍不單行，隊長迪布尼下半場因傷退下火線，即使其後換入阿古路亦未能平反敗局，最終車路士一球力克曼城，相隔9年再度稱霸歐聯。

今季歐聯決賽錦標在波圖主場火龍球場上演，由英超「雙藍」車路士與曼城爭奪。「藍月亮」今季歐聯僅得一場未能取勝，正是分組賽作客波圖，全場90分鐘互無紀錄。

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車路士今仗由迪姆華拿充當單箭頭，開賽早段已有3次埋門鏡頭，其中一球撞射「大撻」，及後禁區內再有機會起腳，射中目標卻被艾達臣沒收。

戰至中段，曼城還以顏色，左路一次攻勢，菲爾科頓接應再近門起腳，幸好魯迪格及時落腳攔截，助車路士化解危機。

迪姆華拿初段3次攻門，製造不少威脅鏡頭卻未能射破對手大門。（路透社）

菲爾科頓禁區內近射，魯迪格及時落腳攔截成功。（路透社）

一連兩年出戰歐聯決賽的「老大哥」堤亞高施華，戰至上半場中後段因傷退下火線，從面部表情看得出他的失落，由基斯坦臣取代施華的位置。

即使老大哥傷出，車路士一眾小師弟立即爭氣，憑一次簡單反擊撕破「藍月亮」防線，夏維斯接應美臣蒙特的直線，並避過出迎的門將艾達臣送入空門，車路士42分鐘打破僵局領先一球。

夏維斯上半場末段推過門將射入空門，助車路士半場領先一球。（路透社）

曼城換邊後損兵再折將，隊長迪布尼被魯迪格阻人前進，撞向對方的肩膊，軍醫立即進場治理傷勢，迪布尼久久未能起身，及後無奈被調離場，哥帥隨即在換邊後安慰愛將，改由加比爾捷西斯入替。迪布尼隨後在後備席觀戰，他的左眼窩明顯有腫傷。

迪布尼因傷退下火線，甚為失望。（路透社）

車路士的反擊再度使曼城後防風聲鶴唳，入球功臣夏維斯策動攻勢，傳給後備入替的普列錫，可惜埋門未能中目標，錯失擴大領先的機會。

哥迪奧拿隨後再度「撳掣」，換入最後一場為曼城上陣的阿古路，力爭平反敗局，可惜事與願違，車路士力保一球勝局，相隔9年後再度封王，球會史上第2度稱霸歐聯。

後備入替普列錫錯過奠勝的入球。（路透社）

車路士史上第2度封王，無獨有偶，兩次亦曾經歷過季中換領隊，才能領軍登上歐洲之巔。杜慈接掌「藍戰士」後，表現有目共睹，3次與哥迪奧拿碰頭全勝。

杜慈上季率領PSG打入決賽，可惜與冠軍擦身而過，今季終於得償所願奪冠而回，這名德國教頭歸功於眾將的努力，「感恩再度躋身歐聯決賽，球員們今仗十分有決心，並勇敢地打反擊，這是一場硬仗，而我們做到了。」

車路士一球力克曼城，相隔9年再度稱霸歐聯。（路透社）