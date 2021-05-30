歐聯決賽｜哥迪奧拿每到關鍵時候自爆！排零防中怪陣自毀長城

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-30 08:01

曼城在歐聯決賽以0：1不敵車路士，領隊哥迪奧拿除了一如以往排出他喜歡的無鋒陣，更以零防中怪陣出戰，結果攻不銳、守不穩，踢不出正常水平。哥帥到64分鐘才換入費蘭甸奴，變回有防中的陣式，情況略有好轉，但最終無力回天。

哥迪奧拿向來喜歡在歐聯關鍵淘汰賽做戰術實驗玩自己，相信拜仁慕尼黑球迷都很清楚。這次曼城史上首次入歐聯決賽，在晉級路上，哥迪奧拿都沒有「玩嘢」，除了用慣用熟的「無鋒陣」外，其餘排陣及戰術都正正常常。哥帥還發現史達寧不太可靠，在8強對多蒙待及4強對巴黎聖日耳門都用了菲爾科頓踢左翼鋒。在奇雲迪布尼養傷時，哥帥還開發了根度簡的進攻潛力。

不過，相信看到哥迪奧拿這場歐聯的排陣時，大家都會很意外，怎會這樣排！是否電視台上錯？對水晶宮都不應怎樣排吧！但想一想，又有點合理，因為來到歐聯關鍵戰，哥迪奧拿終於做回自己，再次在戰術上作出新嘗試，排出一套無防中兼無前鋒的陣式，更重新起用史達寧踢左翼。

這場曼城以迪布尼踢「偽9號」，馬列斯及史達寧分列兩翼，科頓及貝拿度施華踢進攻中場，至於根度簡竟然踢單防中，兩個正宗攔截型防中費蘭甸奴及洛迪卡斯簡迪全部坐在後備。哥迪奧拿本想以攻為守，靠高位搶迫，並靠史達寧在左路為突破點，殺車路士一個措手不及。

哥迪奧拿放棄贏PSG及多蒙特的框架，作出戰術上的大變，是否擔心被車路士主帥杜慈看破及針對？但可以肯定的是，哥迪奧拿想得太多，他在決賽的所謂奇招，反而自招敗亡。在欠缺正宗防中下，曼城後防漏洞多，史東斯及魯賓戴亞斯身前無人保護，所以車路士上半場不乏機會，若非迪姆華拿失機，恐怕比賽早沒有懸念。

進攻方面，貝拿度施華表現沉寂；根度簡踢了大半季攻中，今場改踢單防中，不太適應這個位置，發揮不出他的後上能力；科頓踢左翼表現最好，但今場讓位予史達寧，這名小將不得不要多次與尼高路簡迪硬碰。史達寧獲委以重任，但令哥帥失望了，他與車路士右翼衛列斯占士多次對抗，並未佔甜頭。

【迪布尼在下半場被魯迪格撞傷，退下火線，哥迪奧拿才作出首個換人，由加比爾捷西斯入替】

在哥帥的怪陣下，曼城踢不出正常水準。到迪布尼在60分鐘受傷離場，哥迪奧拿才作出首個換人，由加比爾捷西斯入替，算做位換位，由正宗前鋒頂替「偽9號」。到64分鐘，哥帥才撥亂反正，派費蘭甸奴入替貝拿度施華，解放根度簡，這時候曼城終於有防中了。在費蘭甸奴入場後，曼城的中後場才算穩定下來。

最後，曼城孤注一擲，派阿古路入替史達寧，直接以雙箭頭攻堅，但兩人其實欠缺輸送，阿古路入替後僅得6次觸球，兩人都沒有任何射門。當馬列斯在補時的一射高出，曼城終以0：1落敗，哥迪奧拿首次在歐聯決賽輸波。得到這個結果，哥迪奧拿要怪就怪自己。想試玩零防中，最後兩場聯賽無關痛癢，你喜歡怎樣排都可以，但為何你那麼喜歡在歐聯最關鍵的比賽玩這一手呢？

【車路士慶祝第二次歐聯冠軍】