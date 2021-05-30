【歐聯決賽】曼城無法打破初哥魔咒　車路士要奪冠必先炒領隊？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-30 13:30

曼城今屆首次打入歐聯決賽，結果以0：1不敵車路士。翻查紀錄，曼城並不孤獨，原來自千禧年後有8支球隊首次闖入歐聯決賽，悉數落敗得亞軍，包括車路士本身也是第二次入決賽才捧到盃。 車路士的歐洲賽冠軍運，彷彿都與炒領隊有關。他們自90年代起贏過5次歐洲盃賽冠軍，當中4次都在季中經歷炒領隊，由半途上任的新帥帶隊捧盃。車路士班主艾巴莫域治曾6度季中換帥，當中多達4次季尾都有盃落袋。

曼城並不孤單，千禧年後8支首入決賽球隊都落敗。（Getty Images）

對上一次有「歐聯決賽初哥」捧盃，已經是24年前的多蒙特，當年那支「蜜蜂軍團」以3：1擊敗祖雲達斯捧盃。在千禧年後有8支球隊初踏歐聯決賽台板，但全部都被有決賽經驗的球隊打敗。

【自千禧年後，8支首次入歐聯決賽的球隊都落敗，包括曼城（按圖放大）】

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車路士在2008年首次打入決賽，面對同樣是英超的曼聯，法定時間及加時後踢成1：1，最後曼聯互射12碼贏6：5捧盃，車路士失落錦標。藍戰士要到2012年第二次入決賽，才擊敗拜仁慕尼黑成功捧盃。今次車路士第三次入決賽，贏了首次入決賽的曼城，不禁有點「媳婦熬成婆」的感覺。

車路士班主艾巴莫域治落到球場慶祝。（Getty Images）

【「油班」親自慰勞眾將士，與民同樂】

翻查紀錄，換領隊似乎是車路士在歐洲賽奪冠的靈丹妙藥。艾巴莫域治入主車路士後，6次在季中炒領隊，大部分都有好結果。

【艾巴莫域治季中換帥結果（按圖放大）】

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換言之，艾巴莫域治6次季中換帥，當中4次到季尾有盃捧，還有1次都得到歐聯亞軍。難道車路士想贏冠軍，季中炒領隊效用快過打針？

此外，在90年代以後，車路士贏過5次歐洲賽的重要冠軍，包括1998年的歐洲盃賽冠軍盃、2012及2021年的歐聯、2013及2019年的歐霸盃；其中4個歐洲冠軍，都是由半季頂上的領隊為車路士奪得。

【車路士90年代後6次入歐洲賽決賽，5次季中經歷炒領隊（按圖放大）】

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【杜慈上任車路士領隊後，面對6大名帥10戰不敗（按圖放大）】

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