歐聯總結｜夏蘭特轟10球榮登神射手　下屆英超西甲各兩支種子隊

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-30 16:28

20/21球季的歐聯曲終人散，決賽由車路士擊敗曼城捧盃。雖然多蒙特早在8強出局，但前鋒艾寧夏蘭特以10球榮登歐聯神射手，而助攻王則屬於祖雲達斯的古達度。 車路士奪冠後，來屆歐聯的8支種子隊亦都塵埃落定，西甲及英超各2支種子隊，而8支第2檔次的球隊牌面上分分鐘比種子隊更強。

20/21球季歐聯射手榜（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

20歲的夏蘭特全部入球都在分組賽及16強攻入，他在兩循環對布魯日的分組賽各入兩球，加上對辛尼特及拉素各建一功，已經累積6個入球。多蒙特在16強遇上西維爾，夏蘭特大發神威，兩回合都梅開二度，共入4球，幫多蒙特以5：3淘汰對手。不過，在多蒙特對曼城的兩回合8強賽事，夏蘭特都沒有入球，最後「蜜蜂軍團」被踢出局。排射手榜次席的是巴黎聖日耳門射手基利安麥巴比，他攻入8球，之後就有7位球員入了6球。

助攻榜方面，祖雲達斯的古達度明顯領先群雄，他上陣6場交出6次助攻。排助攻榜次席的有3位球員，他們都有4次助攻，包括曼城的奇雲迪布尼、拜仁的甘美治及巴黎聖日耳門的迪馬利亞。

20/21球季歐聯數據之最（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

車路士奪得冠軍，來屆以衛冕身份參賽，會被列為種子隊；上周中擊敗曼聯贏歐霸盃的維拉利爾，同樣是下屆歐聯種子隊。之後6隊種子隊分別是歐洲聯賽系數排名最高6個聯賽的的應屆冠軍，分別是西甲盟主馬德里體育會、英超得主曼城、德甲冠軍拜仁慕尼黑、意甲冠軍國際米蘭、法甲冠軍里爾及葡超冠軍士砵亭。

至於第2檔次的球隊則是撇除種子隊以外歐洲足協系數排名最高的8隊，當中有3支西甲球隊，包括皇家馬德里、巴塞隆拿及西維爾，英超球隊亦有兩支，分別是曼聯及利物浦，餘下3隊則是意甲的祖雲達斯、法甲的巴黎聖日耳門及德甲的多蒙特。第3及第4檔次的球隊則要待外圍賽結束後才能全部決定。

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【車路士慶祝第二次歐聯冠軍】

+ 4 + 4 + 4

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