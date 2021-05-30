羽毛球精英賽｜女拔鄭善恩苦戰擊敗中二小將　賽後灑淚：氣自己

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-30 20:31

香港學界精英羽毛球比賽今日（30日）假調景嶺體育館上演8強至決賽戲碼，完成疫情下學界第二個重啟的精英賽。 作為今屆中六的最後一年學界，除了男單有喇沙書院洪魁駿成功擺脫「二奶命」登頂外，女單也有拔萃女書院鄭善恩（Happy）有驚無險地達成三連霸。

羽毛球精英賽原定11月舉行，但因疫情關係延至文憑試後的5月復賽，對早前全力應付公開試的中六生來說，無疑是一大挑戰。初賽開始已有不少中六生表現不似預期，而且不同於初賽單局決勝，決賽是三局兩勝制，對體能、意志都是一個考驗。

鄭善恩坦言自己今場表現極差，打不出自己的長處。（張倩儀攝）

就好像女單頭號種子、力爭三連冠的鄭善恩，就在文憑試後狀態大跌，今場對上福建中學中二生梁珈穎，雖然開局打出一段5：0領先，但梁珈穎調整後一路狂追，反超前7：6。兩人首局末段更5次「刁時」，才由梁珈穎拿下首局。但鄭善恩隨即反撲，以21：14追平局數1：1；決勝局更不敢怠慢，鄭善恩一路領先，保持至少4分優勢。梁珈穎曾一口氣連取3分追至15：17，卻在重要關頭失誤，讓鄭善恩以21：19局數2：1勝出。

梁珈穎去屆16強止步，今年如願打入決賽。（張倩儀攝）

壓力下失方寸 重新考慮是否做全職運動員

比賽未完，鄭善恩已經忍不住淚水，不斷用手擦拭。賽後，她更語帶哽咽：「這不是贏得冠軍後感動的眼淚，是生氣自己打得這麼差……速度又無，又常失球，又用不到自己的優勢去打，一團糟。」精神不能集中、體力下降，加上壓力大，鄭善恩當時連下一球該怎樣打都想不到，「對手比我小，我覺得不能輸。」但第一局就被梁珈穎先取下，使鄭善恩大失方寸，但為了不拖累第二局，她強迫自己集中精神，才苦苦獲勝。

被對手先取一局，鄭善恩只想着不能再輸第二局。（張倩儀攝）

「今年真的不容易。」鄭善恩直言。文憑試影響下，除了今日贏得辛苦，亦令她對轉為全職運動員有所遲疑，以現在的狀態，鄭善恩自覺不能就此轉全職，她坦言雖有此意願，但成為了全職運動員就要為這個身份負責任，做到最好，所以需要更多時間重拾表現：「我未確定⋯⋯想打完中銀團體賽再決定。」

洪魁駿負傷下反勝

男子組方面，去屆不敵吳英倫居亞的洪魁駿，今年決賽對上上屆第四的賴卓楠。因昨日在比賽時拉傷上背，洪魁駿在最拿手的進攻時打得綁好綁腳，首局被賴卓楠以21：11先拔頭籌，但隨後忍痛打回自己的長處，力量強攻，最後以21：13和21：9，局數2：1擊敗賴卓楠。

賴卓楠先取一局，為洪魁駿帶來不少壓力。（張倩儀攝）

第二、三局洪魁駿忍痛強攻，終奪得夢寐以求的冠軍。（張倩儀攝）

「決賽沒有技術（發揮）可言。」傷患加上連打三場體能不足下，對洪魁駿來說，能捱下去撐到反勝，全靠意志和對冠軍的渴求，現在總算得償所願。他坦言自己在文憑試後也有在考慮轉為全職運動員，但和鄭善恩一樣，仍未做出決定。「我不想做錯選擇，要想清楚，想看自己有多喜歡羽毛球，可以為其付出多少。」