東京奧運．游泳｜港隊女將奪3項接力資格　或因一個原因失去一項

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-30 20:34

「Go！Hong Kong！」由何詩蓓（Siobhan）、歐鎧淳、譚凱琳與楊珍美組軍的香港女子4X100米混合泳隊，在一聲口號助威後，合力游出4分01.77秒，刷新香港紀錄之外更躋身世界前16，由於奧運接力達標期將於明日（31日）截止，港隊大有機會添第3張奧運接力入場券。 然而，有好消息亦有壞消息，港隊早前已奪得的4X200米自由泳接力資格，由於在新制度下仍欠缺一名達到奧運B標的泳手，令港隊可能失去這項資格。

「很久沒有代表香港隊的興奮感覺了。」賽後的歐鎧淳感慨地說。今天，當最後一棒的譚凱琳觸池時，觀眾席上掌聲雷動，場面感人。歐鎧淳指最大功臣其實是隊友，即將首次出戰奧運的楊珍美與譚凱琳，是靠自己努力達到夢想。

何詩蓓與歐鎧淳早以A標（奧運達標時間，達到此時間即取得資格）穩奪奧運入場券，今午率領另外兩名23歲女將衝擊奧運。轉攻蝶泳的Siobhan坦言為楊珍美（Jamie）感到高興，「隊中得Jamie未達標（自由泳），我們在美國密歇根（Michigan）一起游泳，返香港又一齊訓練，她很努力練習，看到她達到目標去奧運，好開心。」

港隊4將合力奪得女子4X100米混合泳接力資格（按圖放大）：

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何詩蓓為大學隊友高興：一齊去奧運超級開心

歐鎧淳也表示看到Jamie很激動，想起上一屆奧運，自己在女子4x100米混合泳衝奧成功的感覺，「她完全不知發生什麼事，明白當下這種心情是很特別的。」

Jamie笑言還未消化到這百感交雜的感覺，「有鬆了一口氣，仍是反應不來，相信要一段時間沉澱。好開心，要多謝隊友和教練相信我們。」與Siobhan同讀密歇根大學的Jamie，今夏有望攜手出戰奧運別具意義，「我們一起比賽、一起訓練，可以一齊去奧運超級開心，還可以看她比賽。」她興奮道。

何詩蓓坦言為大學戰友楊珍美達到參加奧運目標而高興。（葉詩敏攝）

港隊前年世錦賽在女子4X100混游出4分03.52秒，未能打入世界排名前20位，若要取得奧運資格，必須在明日截標前游入4分01.97秒，以超越排16位的丹麥。今天，她們4人在一聲「Go！Hong Kong！」後，於主場觀眾打氣和見證下，幾可為泳隊爭得第7張奧運入場券。

今天生日的歐鎧淳表示這是其第一次在主場觀眾見證下取得接力資格，此前都是在國際賽衝奧運標，疫情下造就了這件美事。她更懷念起代表港隊的感覺：「太耐沒有游過接力，上一次合力為港隊衝牌已是2018年亞運。」

今天生日的「四朝元老」歐鎧淳指生日祝福都放在接力上，對能有多一隊友出戰奧運感高興。（葉詩敏攝）

港隊欠B標泳手 三項接力資格或失其一

港隊已穩奪了女子4x100自接力、4x200自接力入場券，加上待官方落實的4X100混合泳奧運資格，極可能獲3項游泳接力資格。

然而事情卻有變數，在國際泳聯（FINA）新制下，每名單項A標泳手能出戰任何項目的接力賽事，而只達B標（奧運標準時間）的泳手，則只能參與接力中的達B標賽項。香港多位「女飛魚」中，在200米自由泳除了達到A標的何詩蓓外，暫時僅得鄭莉梅達B標，加上背泳A標的歐鎧淳，尚欠一名合資格泳手參賽。若在下月尾截標前，香港仍未有女將能在下月的分齡長池賽第三回合，成功衝擊200自B標、又或其餘項目的A標，港隊便要把手握的入場券拱手相讓。

這亦意味已奪A標的何詩蓓與歐鎧淳，將會是接力隊的「鐵膽」，港隊才夠泳手出賽，惟二人各有單項比賽需兼顧，尤其何詩蓓共獲得3項個人賽（50自、100自及200自）資格，意味她可能需出戰5至6項賽事。