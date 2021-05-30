MotoGP｜電單車新星疑遭輾頭重創亡　隊友悲痛退賽　冠軍車手致意

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-30 21:30

電單車世界錦標賽第三級賽事（Moto3）周六（29日）發生奪命意外，本周意大利站排位賽期間，年僅19歲的瑞士車手Jason Dupasquier捲入炒車意外，雖在現場即時治理、隨後亦以直升機送往當地醫院救治，但在腦部嚴重受創下，這位新星終失救離世。 今日（30日）上演的正賽中，與Jason同屬Prustel車隊的車手山中琉聖未有出賽；其後在MotoGP奪冠的法國車手​昆達拿路（Fabio Quartararo）及多名F1車手，均以行動致哀。

意外發生在排位賽第二回合，多名車手駕駛至第9及第10彎道間，Jason Dupasquier首先炒車，他摔到地上、戰車亦溜走，不幸的是緊隨其後的日本車手佐佐木步夢已無法及時收制，戰車疑輾過倒在地上的Jason頭部、再彈上半空。從影片可見，此時的Jason已失去知覺，佐佐木步夢雖然重重跌落地上，但傷勢無大礙。

Jason Dupasquier今季季初表現不俗，未料今站遇上意外。（Getty Images）

Jason Dupasquier的不幸意外：

意外發生後，賽會醫療人員即時為Jason急救，再召來直升機，將他送到附近醫院。賽會其後公布Jason腦部重創、情況嚴重，昨晚連夜接受手術，其後一直未有再傳來新消息，直到今日下午才再有更新，卻已是最壞的消息，這位小將已告離世，終年19歲。

在Jason的死訊傳出之時，更令人心痛的，是他的instagram上仍留有前一天的即時動態，當時他上載一張自己坐着、眼神堅定的照片，寫上字句：「集中精神應付排位賽第二回合」，並配上一支示意終點的方格旗，同時感受到他對電單車運動的熱愛。未料不足一天後，他已走到人生的終點。

Jason生前最後的instagram即時動態。（instagram截圖）

事件在MotoGP和賽車界都引來極大迴響，Jason的隊友山中琉聖賽前表明為了尊重，決定不會參加正賽；至於其後在今站MotoGP分站奪冠的昆達拿路，除戴起寫上「Jason」的頭盔，在衝線後指向天示意，領獎時亦在頒獎台上展示瑞士國旗致意。除電單車界外，一級方程式賽車（F1）多名車手及車隊，亦在社交網絡上向Jason及其家屬致哀。