【港超聯】流浪失護級組冠軍卻奪獎金　懲教署助理署長吳超覺掛哨

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-30 21:10

港超聯上周決出冠軍得主，今日（30日）就輪到護級組煞科，冠忠南區、標準流浪及愉園為廿萬元獎金爭崩頭，最後南區雖在排名上力壓流浪，流浪卻因「特別賽制」袋走20萬獎金。 另外，正職為懲教署助理署長（行動）的球證吳超覺於今日賽事後高掛球哨，結束逾20年執法生涯。

在因疫情不設降班的「護級組」，各隊對廿萬獎金虎視眈眈。賽前南區雖以16分在護級組居首，1分領先流浪；但獎金誰屬只計護級組6戰成績，以此為準，流浪因首場大勝晉峰6球，於得失球上佔優，今場只需擊敗愉園，贏獎金便高唱入雲。

今季雖不設降班，但護級組球隊仍可爭奪20萬港元的護級組獎金。（袁志浩攝）

南區意外負晉峰 流浪失「冠軍」奪獎金

流浪開賽只花8分鐘就打破缺口，屠俊翹出迎打手槌解圍不遠，劉智樂在禁區頂抽射省中人，造就林學曦截停來球再補中成1：0。愉園落後下逐漸入局，葉卓文34分鐘靠角球機會建功，完半場前助愉園扳平。

流浪換邊後再度拉開，林嘉緯左路傳中予外援亞加斯圖頂入，49分鐘助流浪領先2：1。不過5分鐘後查理史葛開出罰球，奧利斯罕有犯錯「打空氣」，盧斯安奴把握機會頂入空門，「快活谷」又追平。

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此時南區另一邊廂跟晉峰踢成1：1，愉園若再入一球即可袋走獎金，暫代教練潘文迪得悉後立即於場邊「提水」，鼓勵球員再下一城。可是林學曦又把愉園踢入谷底，63分鐘接應鍾昇霖長傳梅開二度，幫球隊再度帶前。

完場前愉園雖有朱偉鈞射入割草式地波，最終以3：3逼和流浪，但由於晉峰爆冷贏南區2：1，愉園結果包尾完成球季。至於護級組冠軍則由南區奪得，惟因第六位的流浪在最後6場賽事成績較佳，戲劇性地在對方手上搶走廿萬獎金。

流浪對愉園一戰，兩軍反應形成強烈對比（按圖放大）：

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愉園前途未明 待老闆發落

「快活谷」球員完場後相當落寞，球隊今季屢傳欠薪，有球員賽前坦言「今日唔知聽日事」；就連球會Instagram限時動態，亦稱「今場之後希望可以在（再）同大家見面......」，似乎對來季前途不甚樂觀。潘文迪回應時透露，「傳聞大家都知道」，惟希望在6月底所有球員合約完結前可解決所有問題。

他道：「以往有很多球隊在最後一、兩個月都有同類事情（下季去向成疑）發生，只不過是之前社交網站沒現在發達。我們正詢問老闆的意向，但他沒有確實答覆。結果如何，我們都會盡快公布，我們會嘗試及努力，希望可以繼續下去。」

潘文迪指，希望愉園下季可以繼續。（袁志浩攝）

愉園開季一度為球迷帶來驚喜，惟賽事因疫情暫停又復賽後，愉園腳先後鬧出拖欠保險費及疑似性別歧視等風波。潘文迪坦言「發生很多事」，令球隊成績回落，他表示滿意球員表現搏命，但或未能留下陣中外援，「看我們能否滿足他們的要求。」

至於流浪眾將賽後則顯得十分興奮，主教練賴嘉輝透露高層獎金或會加碼，「老闆私下獎金不會比足總那廿萬少，數字應該接近傑志的冠軍獎金（48萬）。」他稱球會不會滿足於今季排名，來季會加強實力，「不想再在下游掙扎，希望有力挑戰前列。」他又表示盧均宜及林嘉緯等大半隊球員「如無意外會留隊」；外援方面，或會羅致曾效力流浪的舊球員。

執法逾廿年 吳超覺掛哨

另外，為南區對晉峰執法的球證吳超覺在賽後正式「掛哨」。這位現職懲教署助理署長（行動）的球證，早於2000年起執法本地頂級聯賽，曾多次獲選足總「最佳球證」。據了解，吳超覺「退役」跟其正職及年齡無關，足總裁判部希望未來更多年輕球證接班，今季逐步安排這位名哨淡出。