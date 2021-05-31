歐聯決賽｜迪布尼臉部兩處骨折出院報平安　魯迪格致歉稱無心傷人

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-31 09:33

曼城中場奇雲迪布尼在歐聯決賽與車路士中堅魯迪格相撞，受傷退下火線，這名比利時國腳在社交網站透露傷勢，到醫院檢查後證實急性鼻骨及左眼眶骨折。魯迪格表示無心傷人，向迪布尼致歉，祝願對方早日康復，但比利時國家隊主帥馬天尼斯眼見愛將受創，十分憤怒，認為魯迪格應該被罰紅牌。

29歲的迪布尼在Twitter透露傷勢，他寫：「大家好，我剛剛從醫院回來，我的情況是急性鼻骨及左眼眶骨折。我現在感覺還好，雖然仍為昨天（上周六）的賽果感到失望，但我們一定會強勢歸來！」車路士官方Twitter亦有回應，祝迪布尼早日康復。

👇點圖睇：曼城大將迪布尼在歐聯決賽傷出👇

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在歐聯決賽下半場中段，迪布尼在前場右路交波後，打算向前跑，與車路士中堅魯迪格相撞，兩人齊齊倒地。魯迪格沒有大礙，繼續比賽，但被球證罰黃牌，至於迪布尼被撞後左眼明顯腫起，不得不哭着退下火線，在60分鐘被加比爾捷西斯入替。最終，曼城在迪布尼受傷後也未能追和，以0：1不敵車路士得亞軍。

撞傷人的魯迪格在Twitter向迪布尼道歉，他說：「為迪布尼的傷，我真的感到很抱歉。當然，我是無意的。我私底下已經聯絡過迪布尼，希望他快點康復，早日在球場上再見。」

【迪布尼受傷經過片段】

迪布尼入選了比利時的歐國盃大軍，而比利時首場分組賽會在6月12日對俄羅斯。比利時主帥馬天尼斯大為震怒，批評魯迪格動作粗野，他說：「魯迪格真的非常幸運，這件事不是頭撞頭，他很可能故意讓肩膀撞向迪布尼。迪布尼可能有點腦震盪，我們會跟進他的傷勢。不過，令人有點苦惱的是，魯迪格也抱頭倒頭，幾乎說明他想隱瞞什麼。」

比利時教練馬天尼斯見愛將迪布尼受傷，批評魯迪格的動作過火。（Getty Images）

馬天尼斯續說：「對我來說，這個動作是過分及魯莽，而且應該被罰紅牌。迪布尼不是一個易言倒下的球員，你可以見到他的痛楚，還有腫脹了的眼睛。」英國《衛報》稱，鼻骨及左眼眶骨折普遍需要數星期康復，影響到迪布尼參與歐國盃，相信很大可能他要像魯迪格那樣，在歐國盃配戴面罩上陣。

此外，法國名宿亨利將重返比利時的教練團。

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