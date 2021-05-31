英超總結︱今季十大失望收購　阿仙奴免簽「筍貨」代價不下貴價貨

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-31 16:51

英超曲終人散，今季轉會市場「標王」夏維斯（Kai Havertz），度過一個兩極的球季。他以高身價加盟車路士，聯賽表現大失所望，注定被列入令人失望收購之列，歐聯決賽卻一箭定江山，被指「一球足以抵過7000萬英鎊轉會費」。 車路士買入的德國孖寶迪姆華拿和夏維斯固然在聯賽水準不似預期，同市宿敵阿仙奴的兩大收購，其實更加令人跌眼鏡，同時印證「免費的東西往往更貴」的道理。

正所謂「希望愈大，失望愈大」，球員加盟一支新球會，身價愈高、名氣愈響，會讓人有較高期望。因此據報以7100萬英鎊由利華古遜加盟車路士、榮登2020/21年度英超和全球轉會主場最高身價球員的夏維斯，自然盛載較高期望。

尤其當同一轉會窗以6400萬英鎊由賓菲加轉投曼城的魯賓戴亞斯（Ruben Dias），甫加盟已在藍月亮站穩陣腳並全面提升球隊防線，季尾被廣泛公認為英超今季最佳球員，夏維斯以至同胞兼同樣今季以高價加入車路士的隊友迪姆華拿便相形失色。

夏維斯和華拿今季在英超表現令人失望。（Getty Images）

【今季英超十大失望收購】 （按圖放大）

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韋利安打破「免費筍貨」迷思

即使夏維斯和華拿因為高身價關係，水準不似預期引來不少批評，始終華拿勤力肯跑，為隊友送上大量助攻，車路士最終亦幸保聯賽第四名，而夏維斯則在歐聯決賽射入奠勝球幫助球隊第二度登上歐洲之巔，失望之中仍各有功勞。相對而言，阿仙奴兩大新援的表現與期望落差更大。

效力車路士7個年頭的韋利安，近季都是球隊最佳球員之一，這名32歲巴西星將去年免費轉投倫敦另一大會阿仙奴，槍手以為一定有着數。未料他在新環境表現大幅滑落，在前場影響力大不如前。上季他在車路士上陣36場共2604分鐘，帶來9入球7助攻，領軍保住前四一席；今季他在阿仙奴25次聯賽出場共僅1406分鐘，只得1入球5助攻。

進攻數據和場上表現以外，最大問題是他的人工。韋利安在車路士周薪12萬英鎊，轉投阿仙奴後底薪為10萬英鎊，看似是減薪，英媒曾揭發他的合約條款含巨額簽字費和獎金，加起來周薪竟高達22萬英鎊！按此數計算，每年人工達到1140萬英鎊，阿仙奴跟他簽約3年，即是合共超過3400萬英鎊。免簽看似好抵，阿仙奴簽入韋利安的例子告訴大家，免費的或許才是最貴。

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免費就是筍貨？阿仙奴引入韋利安的例子，令人再次深思這問題。（Getty Images）

孤注一擲買錯好大鑊

說到阿仙奴新兵，湯馬士柏迪較韋利安更叫人失望。柏迪在馬德里體育會在中場一夫當關的表現，一度讓人期望他踢出如車路士中場簡迪那樣的「巨肺級」水平。可惜他遇上新球員的災難——傷患。

斷續受傷影響他的表現，在英超處子球季只上陣1535分鐘，在場上愈踢愈沉。他幾乎是槍手今季孤注一擲買入的球員，偏偏能夠健康上陣的時間太少，阿仙奴在聯賽排名沒有改善，跟上季一樣只得第八名。唯一安慰是加入柏迪和中堅馬加希斯之後，失球數字由48減少至39球，來季兩人如果能健健康康，相信阿仙奴中後場應持續有改善。

球會買入新兵，旨在加強球隊實力，不過假如不幸入錯貨，或會弄巧成拙，反令成績下滑，今季在英超慘遭滑鐵盧的錫菲聯正是典型例子。他們將2350萬英鎊轉會資金押注在年輕球員比維斯達身上，意圖買入優質前鋒改善入球能力。惟此子在英超上陣經驗不多，球隊亦未因應他的加盟提供足夠人員和戰術配合和調整，比維斯達全季27次上陣之中，15次是後備，只得到0入球0助攻的尷尬數據。領隊韋達被炒，球隊由去季驚喜得到第八名，慘變最後一名降班回到英冠，一個失敗收購，後果真的可以很嚴重。

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錫菲聯錯誤押重注在比維斯達身上，結果由英超降回英冠。（Getty Images）

2021/21英超聯賽榜前10位：

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2020/21英超射手榜：

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