【足球轉會】巴塞窮到燶奇招賴債　古天奴重返利物浦不是夢？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-01 14:46

巴西中場球星古天奴（Philippe Coutinho）早在2018年1月離開利物浦，轉投西甲班霸巴塞隆拿。這宗牽涉1.45億英鎊的重磅交易距今已近3年半，巴塞竟仍未還清款項，西班牙《阿斯報》聲稱，無支還款的巴塞，提出一個驚人提議。

據報巴塞在2018年保證付出的1.05億英鎊已還清，目前尚餘4000萬英鎊附加費未付。巴塞隆拿在前會長巴圖美奧治下管理混亂，陷入財困，負債超過11億歐元。

《阿斯報》稱，巴塞無力支付購買古天奴的餘款，球會高層建議將這個巴西球星免費送回利物浦，以抵償餘款。

古天奴在魯營生涯不似預期，坊間多次傳出他被巴塞放棄，今次或許終於非走不可。（Getty Images）

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利物浦會接收古天奴嗎？

古天奴在2018年1月轉投巴塞隆拿，這宗他夢寐以求的轉會卻不似預期，魯營生涯困難重重。2019/20球季被外借拜仁慕尼黑，諷刺的是，拜仁在歐聯8強8：2大炒巴塞隆拿一役，古天奴後備上陣梅開二度。即使非拜仁必然正選，他也隨隊贏得一面歐聯冠軍獎牌，並收獲德甲和德國盃冠軍。

今季巴塞在朗奴高文執掌下，有意重新重用古天奴，這個即將29歲的球星卻先在去年10月觸傷後大腿筋，繼而在12月左膝半月板撕裂提早收咧。巴塞隆拿度過一個失望球季，西甲聯賽只得第三，歐聯16強止步，只得到一隻西班牙盃。

巴塞盛傳即將大換血，如今阿古路已免費來投，意味他好兄弟美斯將會留隊，加上迪比和韋拿杜姆兩大自由身荷蘭星將亦加盟在即，球會似乎已再沒有古天奴的位置。球會高層為減債大膽提出將古天奴送回利物浦，問題是，紅軍願意重新接收他嗎？

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古天奴歸隊的利與弊

古天奴離隊後，利物浦成功將資金買入中堅雲迪積克和門將艾利臣，2018/19球季第六次贏得歐聯冠軍，2019/20年度英超聯賽首度封王。他離隊時，是紅軍陣中的最佳球員，3年半過後，失去古天奴的利物浦早已適應另一套踢法並且「活得比你好」，領隊高普多次被問及重新接收古天奴時，均表明，「他很好，但我們沒有錢。」

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如今利物浦或許不用錢已可得到古天奴，是否意味歸隊正是時候？一方面，韋拿杜姆離隊，陣中失去一個可靠的中場球員，另一方面，球隊今季戰績未如理想，前線三叉戟表現滑落，變陣無可避免。如果古天奴歸隊，中場創造力立即得以提升，他在利物浦5年半間201次上陣帶來54個入球和45次助攻，每當球隊被對手「泊大巴」時，不時以招牌遠射「古一招」拯救球隊。

然而他即將滿29歲，加上近年傷患頻頻，周薪亦高達25萬英鎊，向來精打細算的紅軍體育總監米高愛華士（Michael Edwards），未必願意在他身上冒險，尤其紅軍中場已有即將31歲的軒達臣、30歲的堤亞高艾簡達拿和35歲的占士米拿在陣，前線組合文尼、沙拿和法明奴也全部接近30歲，估計紅軍接收古天奴的機會不高。

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