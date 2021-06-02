【西甲】安察洛堤離開英超愛華頓　重返皇家馬德里接掌帥位

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-02 08:06

皇家馬德里及愛華頓昨日（1日）宣布了這個消息，61歲的意大利教練安察洛堤離開「拖肥糖」，接替施丹擔任皇馬主教練，簽約3年。安察洛堤會在當地時間今日與皇馬會長佩雷斯出席簽約儀式，傍晚見記者。

這是安察洛堤第二度入主皇馬，他在2013年至2015年間教過皇馬，在13/14球季為球隊贏得西班牙盃及歐聯冠軍，之後一季再贏歐超盃及世冠盃。當年「肥安」教皇馬的時候，他的助教正是施丹，如今他就接過施丹留下的帥位。

【今夏歐洲名帥大執位（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

安察洛堤在2019年上任愛華頓領隊，執教了年半，他感謝愛華頓上下的支持。他說：「我對愛華頓所有人都充滿尊重，希望他們會有令人振奮的未來。在我享受愛華頓的執教經歷時，突然有一個出乎意料的機會擺在我面前，我相信對我及家人而言，是個適合的時候離開。」愛華頓亦感謝安察洛堤的貢獻，將會啟用遴選新帥的程序。

愛華頓的帥位近年如走馬燈，近5年有5位領隊離職，分在2016年5月有馬天尼斯（執教勝率：38.1%）、2017年10月離開的朗奴高文（執教勝率：40.4%）、2018年5月離開的艾拿戴斯（執教勝率：37.5%）、2019年12月離開的馬高施華（執教勝率：35.8%）以及昨日離職的安察洛堤（執教勝率：43.1%）。