巴西接辦美洲國家盃引發爭議　新冠肺炎疫情比阿根廷更加嚴重

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-02 10:58

南美足協周一宣布，巴西將接辦今年的美洲國家盃。巴西國內強烈反對，有當地體育作家直稱美洲盃是「Cova América」，反對派勞工黨亦已經向最高法院申請，挑戰政府主辦美洲盃的決定。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）強調決定前已經徵詢衛生部的意見，而且他認為在疫情之中，都要正常生活下去。

今屆美洲盃原本在去年舉行，但在新冠肺炎疫情下，延遲到今年夏天。這屆賽事本來由阿根廷及哥倫比亞合辦，但哥倫比亞國內有大規模示威，阿根廷又疫情嚴峻，所以兩國未能主辦。最後，在開波前兩星期，南美足協宣布由巴西接手，巴西將連續兩屆舉行美洲盃。

【10支美洲國家盃參賽隊伍及分組情況】

+ 4 + 4 + 4

不過，巴西這個決定引起該國國內強烈反對，輿論普遍擔心主辦賽事會令疫情加劇。巴西的疫情比阿根廷及哥倫比亞還要嚴重，在過去24小時，巴西新增43520宗病例，為南美最多的國家，在全球計僅次印度，至於阿根廷及哥倫比亞過去24小時就分別多21346及20218宗確診。巴西累計已經有461931人因新冠肺炎逝世，遠多於阿根廷及哥倫比亞。

巴西的疫情比起棄辦美洲盃的阿根廷及哥倫比亞都要嚴重。（世衛網站截圖）

巴西知名體育作家Juca Kfouri指美洲盃（Copa América）是「Cova América」，會是美洲的墳墓。他抨擊政府，沒有理由將其他9個南美國家的球隊，包括潛在染疫人士，匯集到全球其中一個疫情最嚴重的國家。他指舉辦美洲盃是浪費資源，政府應該將注意力全部放在抗疫之上。

反對派勞工黨已經向最高法院申請，反對政府舉行美洲盃的決定，法院向總統博爾索納羅的發出指令，要5日內提交政府決定主辦賽事的相關文件。有國會議員更希望巴西球星尼馬發聲，反對舉辦美洲盃。

巴西總統博爾索納羅為主辦美洲盃辯護。（路透社）

總統博爾索納羅堅持舉辦賽事，他說：「這是由我以及各政府部門決定，包括衛生部，這是大家的決定。由一開始，我已經是這樣看待疫情，我對染疫病逝者感到遺憾，但我們必須要生活下去。」

今屆美洲盃會分別在巴西4個城市舉辦，包括里約熱內盧。10支南美球隊分為兩組，先踢單循環，每組頭4名晉級8強。首場分組賽會在6月13日舉行，決賽就在7月10日上演。

智利中場維達爾確診新冠肺炎。（Getty Images）

另外，智利國家隊昨日發聲明，應國腳中場維達爾的要求，宣布這名34歲球員確診新冠肺炎。維達爾在上周五接種了新冠肺炎疫苗，之後疑似患上扁桃腺炎入院，他在周一接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性；其他智利國腳的檢測則呈陰性。

足球熱話｜情同手足又豈止美斯阿古路 細數球壇有你有我的好兄弟

👇同場加映！點圖睇：細數球壇多對情同手足的好兄弟👇

+ 5 + 5 + 5

【今夏已落實的重要轉會（按圖放大）】