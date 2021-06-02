【足球轉會】美斯留隊勢續約兩年　巴塞免簽大軍再有新成員

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-02 20:17

巴塞隆拿簽入阿古路後，再傳好消息，西班牙傳媒報道，美斯已同意續約兩年，只差最後簽紙手續。他目前身在阿根廷大軍，備戰美洲國家盃。 這支陷入財困的西甲勁旅，再次簽入另一個不用花錢的新球員，為他們今夏的免簽大軍又增一員。

美斯與自小效力的巴塞隆拿，去年幾乎分道揚鑣。前會長巴圖美奧舞弄朝政，令這支加泰隆尼亞球隊無復當年勇，上屆歐聯八強對拜仁一場2：8恥辱敗仗，終使美斯死心，主動要求離隊。

球會無視他的意願和君子協定，聯同西甲賽會強行將他留在魯營。美斯默默留隊，完成最後一年合約，當時外界一度以為，今年夏天他必走無疑。轉捩點是巴圖美奧下台，今年3月跟美斯關係密切的拿樸達再度出任會長一職，此君甫上場便以留住美斯為首要任務。去年夏天朗奴高文趕走美斯老友蘇亞雷斯，今年夏天巴塞找美斯另一好兄弟阿古路來投，成為留住美斯的關鍵。

美斯留效巴塞隆拿，相信已沒有懸念。（Getty Images）

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球季未完，拿樸達已率先找美斯的父親佐治洽談，即使球會因嚴重財赤，當時未能開出實質合約，雙方相信已達成共識。到球季一完，巴塞立即簽入自由身的阿古路，早前盛傳這位阿根廷射手向巴塞表明，「美斯落實續約才會加盟」，因此當阿古路在歐聯決賽後立即飛往巴塞隆拿，美斯留隊的機會已高唱入雲。

西班牙《阿斯報》引述加泰隆尼亞傳媒報道，美斯即將跟巴塞續約兩年，由於他即將34歲生日，讓他很大機會在魯營踢至掛靴，或之後回阿根廷，效力少年時期的母會紐維爾舊生隊。據報美斯十分樂意留效，「目前距離他正式簽紙，只餘下少量合約細節。」

巴塞留住美斯，固然值得高興，不過球會尚要面對財政問題，負債高達11億歐元之下，如何增強實力？幸好，今個夏天為他們帶來新轉機——自由身球員。

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巴塞示範如何窮風流

巴塞莫財，組軍換血難度原本不低，恰巧今夏不少星級名將跟球會約滿成為自由身，率先加盟的阿古路之外，還有同樣來自曼城的年輕中堅艾利加西亞。坊間盛傳，兩大荷蘭球星迪比和韋拿杜姆均會在日內加盟，專攻轉會消息的體育記者Fabrizio Romano聲稱韋拿杜姆已同意巴塞的件條款，簽約3年。

此外，他們還行使回購條款，從貝迪斯贖回右閘艾馬臣艾巴里斯杜，代價僅為600萬歐元。換言之，巴塞很大機會在前中後三線增添5名新成員，亦只需花費不足1000萬歐元。他們被指看中AC米蘭門將當拿隆馬，此子跟米蘭亦約滿在即，如果成事又是零消費。

近年巴塞在前會長巴圖美奧治下豪簽奧士文尼迪比利、古天奴和基沙文三大過億歐元天價轉會，結果全部效果不似預期，如今弄至嚴重財困，必須改變玩法就住使，說不定反而能慳出個未來？

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