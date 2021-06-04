歐國盃睇波Staycation｜4間酒店優惠大比拼　鬥啤酒小食延遲退房

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-04 11:31

歐國盃睇波staycation有什麼酒店推介？據NowTV網站顯示，香港有14間酒店提供歐洲國家盃2020的直播，部分更推出睇波套餐，附送小食。以下有4間酒店的睇波staycation套餐，供球迷參考！

帝逸酒店：附送2人份量「球王小食套餐」

位於沙田源康街的帝逸酒店提供「歐洲國家盃2020住宿計劃」，每晚1688元起，星期六、日及公眾假期入住另外300元。球迷在房間享受球賽，酒店會提供二人份量的「球王小食套餐」。球迷通宵睇完波之後，小睡片刻，就可以享用雙人自助早餐。

帝逸酒店提供小食套餐，還包自助早餐。（帝逸酒店Facebook）

康得思酒店：小食拼盤豐富又有自助早餐

位於旺角上海街的香港康得思酒店「球迷狂歡住宿套餐」，價錢由998元起，而三人家庭客房就由1498元起。球迷可以躺在大床上觀看歐國盃，酒店會提供小食拼盤，入面有春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條。睇完波之後，翌日早上還可以享用自助早餐。

根據NowTV網站，歐國盃直播熱點酒店名單：

+ 8 + 8 + 8

金域假日酒店：小食拼盤最吸引兼延遲退房

位於尖沙咀的金域假日酒店透過KKday推出「足球狂熱在假日住宿之旅」，最多4人同房睇波，價錢由780元起。酒店會為球迷提供一盤冷切拼盤，拼盤內有西班牙香腸、巴馬火腿、莎樂美腸、煙熏火雞片、醃漬酸瓜、橄欖，另外還有薯片及堅果各1袋，而飲品方面就有4罐啤酒及4罐無酒精飲料。這個套餐不包括早餐，但可延遲到下午2時退房，方便球迷通宵睇波後可以在酒店睡個日上三竿。如果想附加自助午餐的話，連房間價錢就由1340元起。

金域假日酒店位於尖沙咀旺區。（Holiday Inn Golden Mile Hong Kong (香港香港) Facebook）

柏寧酒店：附送最多啤酒兼延遲退房

位於銅鑼灣的柏寧酒店同樣透過KKday推出睇波staycation套餐，4人入住家庭客房睇波，每晚由1499元起，可加錢升級房間及享用午餐或早午餐。球迷捱夜睇波後，可以放心睡到中午，因為可以延遲退房到下午2時。酒店會贈送6罐Asahi啤酒及6枝香港本地手工啤酒「YAU友」，還有1包薯片。此外，每晚每房會有400元房內餐飲消費額。

雖然NowTV網站顯示香港有14間酒店可提供歐國盃直播，但當中2間是政府指定的檢疫隔離酒店，包括西環的One-Eight-One Hotel & Serviced Residences及大嶼山的香港東涌福朋喜來登酒店。想staycation睇波的球迷，切記訂房前請問清楚酒店，房間有沒有提供歐國盃直播。

【睇定賽程book酒店！歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

Book哪一天睇波staycation好？

7月11日（星期日）深夜的歐國盃決賽固然令人期待，但ViuTV都有免費直播，值不值得出去酒店看呢？

在今屆歐國盃，淘汰賽一晚最多得兩場比賽，到4強及決賽更加只是一晚一場。如果付上千元去訂酒店，只看一場比賽，值不值呢？

分組賽第3輪雖然會出現一晚4場比賽，但只分兩個時段開波，每個時段同時踢兩場，其實亦只能看到兩場波。

反而，在分組賽頭兩輪，會出現一晚3場比賽，分開3個時段開波，球迷可以由晚上9時看到深夜4時多，最能盡興；去酒店睇波staycation的話，亦最抵睇！

在6月12日、6月13日、6月14日、6月16日、6月17日、6月18日及6月19日，歐國盃都會一晚3賽，3場比賽分開3個時間開波。

數最精彩的一晚，肯定是6月19日（星期六），場場有球星看，首先晚上9時會有法國對匈牙利，到午夜12時就到葡萄牙大戰德國，尾場深夜3時亦有西班牙對波蘭。一晚內，由基利安麥巴比、基沙文及保羅普巴等法國球星看起，之後輪到捧C朗拿度，最後還可以一睹羅拔利雲度夫斯基的風采！這一晚，抵睇！

值得一提，「搞笑男團」ERROR將於「第三聲道」為歐國盃講波。

【幻想一下！當ERROR金句遇上足球會發生什麼事？】