歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂　初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-08 13:29

歐國盃B組有比利時、丹麥、芬蘭及俄羅斯。比利時世界排名第1，實力在組內一枝獨秀，是首名晉級的大熱門。丹麥及俄羅斯的實力次之，至於芬蘭就明顯差一截，是組內最弱的球隊。

歐國盃B組分組賽賽程：

第一輪： 12/06（六） 深夜0：00 丹麥 VS 芬蘭 12/06（六） 深夜3：00 比利時 VS 俄羅斯

第二輪： 16/06（三） 晚上9：00 芬蘭 VS 俄羅斯 17/06（四） 深夜0：00 丹麥 VS 比利時

第三輪： 21/06（一） 深夜3：00 芬蘭 VS 比利時 21/06（一） 深夜3：00 俄羅斯 VS 丹麥

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

比利時國家隊。（Getty Images）

比利時：後防老化有隱憂

世界排名：第1位 外圍賽成績：I組首名（10戰10勝） 教練：馬天尼斯 主力球員：奇雲迪布尼、盧卡古、泰拔高圖爾斯

比利時中鋒盧卡古過去一季在國際米蘭狀態甚佳。（Getty Images）

10戰全勝，攻入40球，而僅入3球，外圍賽對比利時而言十分輕鬆。比利時在之後的歐國聯分組賽亦盡顯超班實力，以5勝1負的佳績首名晉級，包括兩勝丹麥。比利時中前場星光熠熠，盧卡古、夏薩特、迪布尼、梅頓斯、恩歷克卡拉斯高等壓陣。比利時進攻雖強，但後防有隱憂，艾達韋列特、維頓漢及華美倫3位正選中堅都年過30，速度及體能已從全盛期下滑。

比利時進攻核心奇雲迪布尼在歐聯決賽骨鼻及眼眶受傷，很大機會要戴面罩踢歐國盃。（Getty Images）

比利時在馬天尼斯麾下常見3-4-3陣式，右翼衛會較重防守，料經驗豐富的梅尼亞擔正，左翼衛則重進攻，正選可能落在杜根夏薩特身上。韋素、泰利文斯及丹當斯卡會競爭防中位置，若果想保守一點，可用雙防中；若果想進取，可以讓迪布尼退一格到中場，夥拍一位防中。前線三叉戟方面，迪布尼及盧卡古穩佔兩席，夏薩特近年在球會表現低迷，或者梅頓斯會較優先。

B組：比利時26人大軍名單 李斯特城多蒙特同為國腳大戶

入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

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入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

丹麥國家隊。（Getty Images）

丹麥：前線欠缺頂級射手

世界排名：第10位 外圍賽成績：D組次名（8戰4勝4和） 教練：尤文特 主力球員：基斯甸艾歷臣、卡斯柏舒米高、賀積查治

門將卡斯柏舒米高相信是丹麥最強的一環。（Getty Images）

丹麥近況不俗，在3月的世界盃外圍賽大殺三方，接連擊敗以色列、摩爾多瓦及奧地利，攻入14球並保持清白之身。曾經教過緬恩斯的尤文特在去年夏天接掌球隊，他喜歡控球較多的踢法，讓兩閘球員更多參與進攻。尤文特亦喜歡提拔年輕球員，20出頭的丹斯加特及安達斯奧臣都獲得機會。

基斯甸艾歷臣（左二）會是丹麥的進攻重心。（Getty Images）

丹麥慣常起用4-3-3陣式，卡斯柏舒米高把守最後一關，丹尼爾華斯、卡積亞、安達斯基斯坦臣、米希利會築起4人防線，中場方面就會起用湯馬士迪蘭尼及賀積查治兩名效率高的工兵防中，以解放基斯甸艾歷臣。丹麥鋒線就靠尤素夫保臣及巴夫韋迪，但兩人過去一季在球會的入球不多。

俄羅斯國家隊。（Getty Images）

俄羅斯：長傳急攻倚重迪斯尤巴

世界排名：第38位 外圍賽成績：I組次名（10戰8勝2負） 教練：車捷索夫 主力球員：迪斯尤巴、高路雲、阿歷斯米蘭卓克

俄羅斯在3年前主辦世界盃，並打入8強，表現不俗，他們之後開展換血，隊長艾堅菲夫、伊拿舒域治、森美杜夫淡出。雖然輿論認為艾堅菲夫仍然是俄羅斯最優秀的門將，要求教練車捷舒夫重選他入國家隊，但車捷舒夫最終堅持不選他入歐國盃大軍，相信莫斯科戴拿模的蘇連會成為正選門將。

迪斯尤巴在前線衝得撞得，適合簡單直接的戰術。（Getty Images）

俄羅斯有時會踢3中堅，但今次名單入面中堅短缺，料會依靠迪治基亞及施美安洛夫，古迪亞舒夫亦可客串左中堅。俄羅斯在中場中路有大量人才，他們都是實而不華的防中或者box to box中場，但兩翼位置人手不足，相信37歲老將施哥夫還有可能正選登場踢左翼衛。鋒線上，俄羅斯主要靠身材高大又強壯的球員衝鋒陷陣，當中迪斯尤巴最具威脅。長傳及高空轟炸相信是俄羅斯最有效的戰術。

入選俄羅斯26人名單的門將（按圖放大）：

入選俄羅斯26人名單的後衛（按圖放大）：

入選俄羅斯26人名單的中場（按圖放大）：

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入選俄羅斯26人名單的前鋒（按圖放大）：

芬蘭國家隊。（Getty Images）

芬蘭：牌面最弱以守為攻

世界排名：第54位 外圍賽成績：J組次名（10戰6勝4負） 教練：簡尼華 主力球員：迪姆普基、哈迪基、羅賓盧特

簡尼華在球員時代是芬蘭國腳，退役後開始執教生涯，於2004年接手芬蘭U21國家隊，代表作是帶領球隊打入2009年U21歐國盃決賽周，並當選當年的芬蘭最佳教練。到2010年，他升任大國腳的助教，到2016年正式坐正，帶領球隊在歐國盃外圍賽力壓希臘及波斯尼亞，獲得次名晉級，歷史性首次參與大賽決賽周。

芬蘭前線最有威脅的是普基（左），他在過去一季幫諾域治贏得英冠錦標，重返英超。（Getty Images）

在B組，芬蘭明顯是實力最弱的一隊，相信3場分組賽都會以穩守為主，料會排出5-3-2陣式。格拉斯哥流浪中場格連卡馬拉會是中場發電機，羅賓盧特會在反擊中支援諾域治中鋒迪姆普基，而柏林聯的普贊柏路亦有入球能力。芬蘭近況平平，在3月的兩場世界盃外圍賽，與波斯尼亞及烏克蘭都踢成和局。