歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱　北馬其頓首戰大賽不容忽視

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-09 13:19

歐國盃C組有荷蘭、奧地利、烏克蘭及北馬其頓。牌面上，荷蘭為組內最強，奧地利及烏克蘭次之，但首次參加大賽決賽周的北馬其頓也不容忽視，他們在3月的世界盃外圍賽贏過德國，證明他們絕非任人魚肉的弱旅。

歐國盃C組分組賽賽程：

第一輪： 13/06（日） 深夜0：00 奧地利 VS 北馬其頓 13/06（日） 深夜3：00 荷蘭 VS 烏克蘭

第二輪： 17/06（四） 晚上9：00 烏克蘭 VS北 馬其頓 17/06（四） 深夜3：00 荷蘭 VS 奧地利

第三輪： 21/06（一） 深夜0：00 烏克蘭 VS 奧地利 21/06（一） 深夜0：00 北馬其頓 VS 荷蘭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

荷蘭國家隊。（Getty Images）

荷蘭：缺少後防領袖雲迪積克

世界排名：第16位 外圍賽成績：C組次名（8戰6勝1和1負） 教練：法蘭迪保亞 主力球員：韋拿杜姆、迪比、馬菲斯迪歷特

歐國盃因疫情延後一年，荷蘭最初還以為有着數，因為鋒線主力迪比有足夠時間從十字韌帶傷患中恢復過來，尋回狀態。怎料，荷蘭迎來更大的動盪，主帥朗奴高文被巴塞隆拿撬走，找來法蘭迪保亞接手，而後防主力兼球隊領袖華基爾雲迪積克右膝重創，緣盡歐國盃。另一名後防主將戴利白蘭特在季尾受足踝傷患困擾，在球會的上陣次數也不多。中場雲迪碧克在曼聯坐了一年冷板，昨日更因傷退出國家隊，荷蘭不會再補選球員，會以25人大軍應戰。歐國盃延期對荷蘭是福，還是禍？

荷蘭前線倚重迪比攻堅。（Getty Images）

這屆的荷蘭會以馬菲斯迪歷特、法蘭基迪莊、韋拿杜姆及迪比為骨幹，主要會排出4-2-3-1陣式，但有時會轉踢3-5-2陣式。教練法蘭迪保亞期望球員可以適應靈活的戰術變化，他說：「對球員來說，這不是新事，部分球員在球會都需要這樣做。」荷蘭已經闊別大賽7年，上次2014年世界盃贏得季軍。法蘭迪保亞認為這支荷蘭的實力在歐國盃24路大軍中排第4到第8，所以他認為球隊有力打入4強。

入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

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入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

奧地利國家隊。（Getty Images）

奧地利：陣容年齡結構理想

世界排名：第23位 外圍賽成績：G組次名（10戰6勝1和3負） 教練：科達 主力球員：阿拉巴、沙沙卡拉積錫、阿拿奧杜域

奧地利在外圍賽取得小組次名晉級，連續兩屆躋身歐國盃決賽周。他們之前兩次參與決賽周，皆在分組賽止步，相信他們今次的目標是打入淘汰賽，突破過去的成績。同組對手不算太強，小組第3名亦有望晉級，料奧地利不難達成這個目標。不過，奧地利近況平平，在3月的世界盃外圍賽僅1勝1和1負，包括被丹麥大炒4：0，對蘇格蘭就踢成2：2，只贏過弱旅法羅群島。

在奧地利國家隊，相信阿拉巴較多會出任中場。（Getty Images）

奧地利名氣最大的球星肯定是阿拉巴，這名中後場全能球員今夏會由拜仁慕尼黑轉投皇家馬德里，他可勝任左閘、左翼及防中。這支奧地利的年齡分佈平均，既有早就成名的經驗老將，如阿拿奧杜域、巴姆加特寧加、德高域，又有正值盛年的球員，如沙比薩、干拉特賴馬，還有冒起的新星，當中以史特加前鋒沙沙卡拉積錫過去一季最搶鏡。

北馬其頓國家隊。（Getty Images）

北馬其頓：37歲彭迪夫領軍創歷史

世界排名：第62位 外圍賽成績：G組第3名（10戰4勝2和4負） 教練：安格洛夫斯基 主力球員：彭迪夫、艾利夫艾馬斯、阿里奧斯基

北馬其頓是今屆奇兵，歷史性首次參加大賽決賽周。在獲得決賽周資格的那一刻，彭迪夫及艾利夫艾馬斯等球星已經成為國家英雄。北馬其頓教練安格洛夫斯基說：「我們不能只滿足於晉級，因為我們已經晉級了。我們的目標是淘汰賽，我強烈相信這班球員會再一次震驚歐洲！」在3月的世界盃外圍賽，他們爆冷作客以2：1擊敗德國，向歐國盃列強表明，有力擊敗任何一支勁旅。

雖然彭迪夫已經37歲，但他仍是北馬其頓的必然正選。（Getty Images）

戰術上，安格洛夫斯基常用3-5-2陣式，他們的中前場有列斯聯的阿里奧斯基，還有拿玻里的新星艾利夫艾馬斯，當然不可不提37歲的北馬其頓足球旗幟彭迪夫。可惜，烏甸尼斯的尼斯托羅夫斯基因傷落選，令北馬其頓鋒線欠缺具實力的替補。北馬其頓賽程不錯，頭兩場會在羅馬尼亞的布加勒斯特先對奧地利及烏克蘭，到最後一輪才到阿姆斯特丹對同組最強的荷蘭。

烏克蘭國家隊。（Getty Images）

烏克蘭：辛真高由球會配角變國家隊核心

世界排名：第24位 外圍賽成績：B組首名（8戰6勝2和） 教練：舒夫真高 主力球員：辛真高、馬利路夫斯基、耶莫蘭高

這是烏克蘭第3次參與歐國盃決賽周，但他們是首次在外圍賽取得首名晉級，不用踢附加賽，更難得的是，他們在外圍賽是力壓衛冕的葡萄牙得首名。名宿舒夫真高由2016年起執教國家隊至今，慣用4-3-3陣式，但間中都會踢3中堅。烏克蘭圍繞兩名創造性中場進攻，分別是曼城的辛真高及阿特蘭大的馬利路夫斯基。雖然辛真高在球會只是配角，更多是擔任左閘，但在烏克蘭國家隊，他則是中場重心人物。

辛真高（左）是烏克蘭中場的核心人物，與他在曼城的角色截然不同。（Getty Images）

前線方面，烏克蘭料以真特中鋒耶梅卓克攻堅，此子身高1.91米，在過去一季比甲攻入20球，腳風很順；此外，老將耶莫蘭高亦會伺機從邊路入楔，後上攻門。在3月的3場世界盃外圍賽，烏克蘭3戰全和，其中對哈薩克及芬蘭都和波，較令人失望，主帥舒夫真高儘管是殿堂級名宿，但亦開始受到壓力。對於今屆歐國盃，「核彈頭」認為最低目標是出線淘汰賽，他說：「我們擁有一套優秀又年輕的陣容，如果球員準備好，又沒有傷患，我們一定能夠做到的。」