英超｜熱刺邀干地執教告吹　新帥須重用青訓心水人選所餘無幾

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-05 17:49

英超熱刺領隊懸空已7星期，物色新帥，再遇挫折。 今季帶領國際米蘭稱霸意甲的干地，近日一度傳聞重返倫敦，不過洽談過程急轉直下。熱刺與干地在多個方面均有分歧，令干地對來季能否立即爭標，頗有疑問。英媒指雙方已中止洽談。

熱刺於4月初解僱摩連奴後一直由教練美臣暫代領隊，球會表明待完季才聘用新主帥，招聘過程一再受挫。及至前天（3日），英媒報道熱刺向干地拋出橄欖枝，邀請這名曾帶領同市宿敵車路士的名帥重返倫敦。

干地要錢買人，一講金額，踏中熱刺的紅線。（Getty Images）

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英媒《衛報》報道，熱刺與干地一度非常接近成事，一天過後，雙方卻正式絕緣。雙方對組軍方針、增兵要求及薪水，均有分歧。熱刺主席利維曾表明，希望新帥着力培育新人，合乎球會理念。惟干地要求會方提供相當資金擴軍，重整軍容以備來季衝擊冠軍，既令「算死草」利維聞「錢」色變，亦顯然與球會寄望有莫大分歧。此外，干地希望帶同自己的班底到任，但熱刺只容許他帶來最多4名教練，而主帥薪金方面亦談不合攏。

熱刺主席利維的如意算盤，再次打不響。（Getty Images）

干地今季帶國米打破祖雲達斯壟斷局面，以為王者之路剛剛開始。但上月底國米班主、中國蘇寧集團出現財政問題而「縮皮」，要求將帥減薪，干地隨即宣布離隊，並表示準備再度出國執教。

祖雲達斯體育總監帕迪利茲（右）剛剛離任，傳聞已準備過檔熱刺。（Getty Images）

熱刺會方要求新帥重用青訓，隱約流露懷念前主帥普捷天奴的日子。普帥當年帶領一批新晉球員，建立戰術風格，打出球隊近年最佳戰績。熱刺有意重拾舊歡，普帥亦傳有意回歸，可是現任球隊巴黎聖日耳門表明無意放人。

餘下4名熱刺下任主帥熱門（按圖放大）

再度受挫後，曾經傳聞的新帥人選陸續減少，拿高士文（Julian Nagelsmann）從RB萊比錫過檔拜仁慕尼黑，羅渣士表明無意離開李斯特城，傳聞「心水」名單餘下阿積士主教練坦哈格（Erik ten Hag）、白禮頓領隊樸達（Graham Potter），以及比利時主教練、曾執教韋根及愛華頓的馬天尼斯（Roberto Martínez）。

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