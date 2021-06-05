東京奧運｜佘繕妡會長盃奪女重冠軍　20歲征戰東奧感難以置信

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-05 22:13

「Too good to be true.」 20歲的香港重劍女將佘繕妡（Kaylin）談起「突如其來」的東京奧運資格，仍然興奮。

香港女子重劍隊歷史性奪得東京奧運團體及個人賽共4個資格，兩名代表佘繕妡與連翊希（Coco）在周六（5日）於會長盃劍擊錦標賽決賽相遇，最終由前者勝出在東奧前的最後一場比賽。

女子重劍隊首獲團體賽資格，連帶3張個人賽入場券。（資料圖片）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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Kaylin在3月代表就讀的美國聖母大學出戰NCAA全美大學生劍擊錦標賽，贏得個人賽銀牌勝學校封王，她在上月末才回港，昨日甫完成隔離後，今日獲准出戰會長盃。她由分組賽過關斬將，殺入決賽遇上隊友連翊希，最終在初段曾落後2分下，以15：8奪冠。

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Kaylin（左）指東奧前以平常心和充足訓練備戰。（葉詩敏攝）

作為東京奧運前最後一場比賽，她坦言打好每一劍比「想拎獎牌」更為重要，「贏是最好，但要做好每一個進攻和防守，打劍要知自己在做什麼。」

女子重劍隊因韓國隊在世界盃擊敗中國隊，坐亞望冠下以世界排名穩奪東奧入場券，港隊因而獲得亞洲第一的頭銜，首度打入奧運女團項目。

Kaylin笑言得知消息是在美國打NCAA比賽前一晚，到現在仍覺得「Too good to be true」、「Unbelivable」，「好像發夢，過了一星期後，便覺得不能沉醉在開心中，要開始好好準備。」

她坦言沒有定下奧運獎牌目標，「我覺得不需要想太多，集中在每一劍，20歲來說是一個很難得的機會，對手都很叻，捉失誤較快，自己要調整得快點。」

Kaylin昨日才完成隔離，獲准參賽。（葉詩敏攝）

來港5年的羅馬尼亞籍教練Tavi，無論是技術、戰術都帶領香港男、女子重劍隊達到新階段，Tavi透露女重即使未能出外訓練或比賽，在體院亦與男重對打訓練，問到對女隊期望，他笑稱港隊有3個機會取得「First place」（冠軍），並相信Kaylin在經過美國大學校隊訓練以及NCAA經驗回來後，會更有信心征戰奧運。

此外，Tavi認為東奧延期一年到今夏後，對今日沒有參賽的江旻憓（Vivian）有更大優勢，「她兩年前右膝十字韌帶撕裂，現在已完全康復，我認為她能比去屆走得更遠，如我剛才所說，『First place』 。」

兩名女重東奧代表連翊希（左）與Kaylin殺入決賽，教練Tavi指期待兩人在東奧表現。（葉詩敏攝）

至於另一奧運代表Coco坦言今日賽果不是最重要，「主要是想在這一年來沒有比賽下，打出練到的東西。可是身體仍有點緊張，可以再好點。」26歲的她將首次出戰奧運，自去年2月女重世界盃西班牙站後，直到今天才再比賽，她笑言：「一直閉門練習，教練（Tavi）說可能有驚喜。」說到奧運目標，她希望能有突破，並發揮出這兩年訓練成果，「不要輸以前輸過的東西，是自己最大目標。」

約一年多未有踏入賽場的方凱申，他坦言狀態未如理想，僅奪銅牌。（葉詩敏攝）

方凱申將出戰9月全運會，望突破去屆銅牌。（葉詩敏攝）