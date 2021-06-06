足球熱話｜為亡弟逝世3周年踢紀念賽　意大利足球員竟同告猝逝

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-06 18:10

意大利球壇近日一宗新聞，可說是「比悲傷更悲傷」的故事。曾效力帕爾馬青年軍的29歲球員比連奴（Giuseppe Perrino），日前出戰一場紀念賽，悼念3年前在單車訓練期間猝死的弟弟。 未料，球賽期間，比連奴竟隨亡弟而逝。

比連奴與弟弟Rocco生前都是運動好手，比連奴本身出身自帕爾馬青訓，其後一直在意丙及意丁等較低組別聯賽效力；至於弟弟Rocco則曾是單車選手，但他3年前，即2018年6月9日在訓練中猝逝，得年24歲。

比連奴（左）則代表意丙聯隊參加國際賽，此為他與簡拿華路（右）合照。（twitter）

上周二（1日），比連奴在意大利拿不勒斯出戰一場足球紀念賽，悼念去世將滿3年的Rocco。比連奴與一眾朋友懷着悲傷的心情作賽，未料卻出現更大的悲劇——比賽期間，比連奴突然倒下、失去知覺。

同場友人隨即上前救助，亦召來救護員急救。雖然救護員短短數分鐘內已經趕到，但比連奴已返魂乏術，得年29歲。據意大利傳媒報道，比連奴的死因極可能與弟弟相同：突發性心臟病，而這到底是家族遺傳問題或是其他原因所致，則暫未清楚。

比連奴生前曾效力多間意丙及意丁球會。（twitter）

意大利媒體Today更揭露3年前的悲痛一幕：當年，比連奴的父母為幼子Rocco之死相當激動，甚至在慘劇發生後，在醫院與醫生及護士衝突，因而要負上法律責任。未料，比連奴一家的噩夢在Rocco逝世近3周年時，竟再度重現，但面對兩名愛兒都在青壯之時，於運動期間猝死，家人今次選擇理性地尋找原因——比連奴的遺體將送往有關機構解剖，以確認死因。

難以置信的悲劇已然發生，比連奴生前效力過的球會亦紛紛致哀，當中包括帕爾馬，這支來季降落意乙作賽的球隊在社交網絡寫道：「我們的思念與比連奴的家人同在。」

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