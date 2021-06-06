劍擊．會長盃｜崔浩然復出戰8強止步 曾退役兩年反更享受劍擊

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-06 19:28

亞運男子花劍銀牌崔浩然（Nicholas）在2019年一度急流勇退，宣布退役，但他在沉澱兩年後於今年4月宣布歸隊，並在周日（6日）的會長盃劍擊錦標賽中重踏賽場，雖然在8強止步，他在賽場以認真的眼神宣告：他「回來」了。

崔浩然在2018年12月宣佈退役，告別全職運動員生活兩年多後，現年28歲的「花美男」決定在4月重返港隊，重新出發。

今周他在會長盃亮相，相隔兩年再踏上賽場，Nic坦言感覺新鮮，「很久沒有這個感覺。」不只是因着一頭金色的低髮髻，復出首戰的他注定是今天賽場焦點之一，他在男子花劍小組賽，不受威脅下以全勝姿勢晉級64強，過關斬將打入8強戰後遇上隊友兼東京奧運代表吳諾弘，終以10：15落敗。

28歲的崔浩然曾在2018年一度退役，今年4月宣告復出。（葉詩敏攝）

賽前定下4強目標 體能成復出最大挑戰

相隔兩年重投訓練，歸隊僅一個多月便打入8強，Nic坦言雖然賽前目標是4強，仍然「收貨」。重返體院後的一大挑戰是重拾體能，「一開始不太習慣，退役後平日『養生Gym』、打拳 ，不是每日練習，體能上始終有分別，但回來練習近一個月，比想像中恢復得快。」

經過兩年沉澱後，他學會了享受練習和比賽，「之前太緊張、往死胡同鑽，很大壓力，現在會更享受劍擊，隊友對我回來也很歡迎，現在在一個很Encouraging（鼓舞）的環境下練習，很開心。」

崔浩然坦言相隔兩年多歸隊後，體能上需再下苦功。（葉詩敏攝）

重新出發，亦意味一切重新開始，劍隊總教練鄭兆康（康教練）坦言9月全運會會以本地排名為標準，意即曾奪天津全運個人賽銀牌的Nic（現排名香港第7），不會被選入全運男花名單。

康教練指Nic在歸隊後非常認真練習，亦喜見他比從前成熟：「他以前做運動員時很緊張，思想放不開，離開了兩年多回來後，他現在看東西的角度不同了，心態成熟了很多，我對他歸隊後這段時間的表現非常滿意。」即使歸隊未夠兩個月，康教練亦對他定下了兩個目標：2021年亞運會和2024年巴黎奧運。

崔浩然在8強不敵師弟吳諾弘（右）。（葉詩敏攝）

目標22亞運及24奧運 期待隊友戰東奧

以現在香港排名第7，Nic希望能在下年亞運前躋上前列，「隊友都叫我加油打上去，但同時叫我不要太大壓力，不然跟之前又一樣。」他笑說。他認為現時港隊隊內競爭較以往激烈，「大家都強了，較年輕的劍手都進步很多，也想快點恢復體能和打更好，是良性競爭。」他表示8強對手、21歲的吳諾弘亦進步很大。Nic期望能在法國籍教練Greg下突破，「教練是我走後才來，歸隊後之前不好的（選手）都提升了，期待（自己）在新環境有突破和變化。」

崔浩然表示喜見吳諾弘（圖）近年有進步，為隊內帶來良性競爭。（葉詩敏攝）

以往的團體賽戰友即將在今夏出戰東京奧運，Nic表示：「團體出到線很難得，我相信他們有機會向上打，男花在全運、亞運都常有突破，期待他們在奧運也會。」

好友兼隊友張小倫和張家朗當然對其歸隊感到高興，同時亦增強男花實力，家朗說：「很多人在30多40歲時仍在打奧運，他現在回來對整個團體來說是好事，即使他體能未恢復，但多了一個有實力的人練習，他的手感和投術沒有下降，令我們多了個不同類型劍手對打。」

崔浩然（左）將以明年亞運和2024巴黎奧運為目標。（葉詩敏攝）

【會長盃劍擊錦標賽：男子花劍賽事（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）