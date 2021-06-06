劍擊．會長盃｜張家朗男花封王　寄望男花團體賽奧運奪牌

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-06 20:50

香港男子花劍代表隊去年憑亞洲排名第一取得東京奧運團體賽及3張個人賽入場券，寫下歷史新一頁，周日（6日）在會長盃劍擊錦標賽登場的張家朗封王後表示，會以更成熟心態踏上東奧賽場。 張小倫、張家朗、蔡俊彥、及吳諾弘將代表男花出戰東京奧運，4人在會長盃作東奧前最後一賽，均在小組賽不敗晉級，最終張家朗與吳諾弘一同躋身決賽，前者以15：9在東奧前最後一場賽事勝出。

張家朗賽後表示把今賽當成東奧預賽般打，主要想調整比賽中心理狀態，「因為覺得自己問題在心態上，有時太緊張，有時太放鬆，現在算找到個中間位。」他坦言2016年里奧，會形容自己為一個「小朋友」 ：「沒有太大包袱和顧慮，這幾年開始有包袱，也經歷過低潮和瓶頸，我可能回不去以前（沒有包袱）很衝的狀態，但都希望近似，經驗較多有助處理不同情况。」

張家朗在會長盃8強開始擊退隊友張小倫、蔡俊彥，晉身決賽。（葉詩敏攝）

張家朗認為心態是重要一環。（葉詩敏攝）

張家朗強調心態 張小倫望團體賽奪獎牌

他表示首先集中在個人賽，「心態是較重要一環，心態放好，無意中可以有突破。」男花歷史性取得團體賽奧運資格，他自言知道大家對4人很大期望，「我們不止一次證明到在世界賽能奪得獎牌，對團體期望都好大，（希望）爭取獎牌。」

首闖東奧在即、在4強不敵張家朗的蔡俊彥同樣認為心態調整最重要，「最主要準備心態，要練的不是這個多月能有大變化，我們在這兩年亞運、4年間，可準備的都準備了，心態較重要，我在開心、自在的狀態去打，會是發揮最好的時候。」

東京奧運代表吳諾弘（左一）、蔡俊彥（中）與張家朗（右一）殺入4強。（葉詩敏攝）

教練鄭兆康（康Sir）表示期望4人在個人賽能躋身8強，團體賽則以6強為目標。大師兄張小倫曾三度錯過奧運列車，今年以35歲之齡率隊征奧，他笑言征戰多年，奧運亦沒什麼好顧忌：「最重要是準備好狀態、不要受傷，保持好體能，去到奧運都是看當天發揮。」男花團體在2019年世盃法國站歷史性摘銀，並曾雙殺韓國，小倫指4人若減低犯錯機會，依2019年男團狀態和默契，有機會取得獎牌。對於個人賽目標，小倫指會調整最佳狀態應戰。

東京奧運在即，張小倫指未有太大壓力，最重要是準備充足和當日發揮。（葉詩敏攝）

張家朗（左）指對男花團體在奧運奪牌期望甚高。（葉詩敏攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）