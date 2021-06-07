【足球】軒達臣惹爭射12碼疑雲　拉舒福特首任英軍隊長一箭定江山

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-07 15:47

隊長作為一隊之首，場上有權力作出任何決定，包括誰主射12碼。復出的英格蘭中場佐敦軒達臣，在熱身賽運用權力成為劊子手卻宴客，主帥修夫基賽後直言「我唔想見到有第二次！」

英軍中場佐敦軒達臣自今年2月底後，養傷避戰至今，主帥修夫基依然將這名利物浦隊長選入歐國盃的大軍名單。英格蘭在河畔球場迎戰羅馬尼亞的熱身賽，軒達臣下半場後備入替，3個多月首度披甲上陣。

佐敦軒達臣3個多月來首度披甲上陣。（路透社）

英格蘭憑基亞利殊在下半場中段博得12碼，拉舒福特操刀一射中鵠，68分鐘打破僵局。前鋒卡維特利雲及後被對方守衛禁區內撞跌，球證吹罰今仗第2個12碼，當時戴上隊長臂章的軒達臣成為劊子手，射出一記中腰波被羅馬尼亞門將尼達（Florin Nita）撲出，幸好英軍力保一球勝局，旗開得勝。

佐敦軒達臣主射12碼宴客，多年來國際賽依然「食白果」。（路透社）

修夫基賽後透露拉舒福特與禾特普斯不在場上，才引起場上的誤會，「當時兩名劊子手也不在場，我預計是卡維特利雲親自操刀，但軒達臣最終決定由自己主射12碼。」

熱身賽12碼宴客無傷大雅，倘若歐國盃發生相同情況，軒達臣自把自為再射失12碼的話，後果必然很嚴重，所以修夫基坦言：「我不希望同類事情再次出現，我們下次會排好12碼劊子手的次序。」

軒達臣復出首仗，希望以職業生涯首個國際賽入球，為回歸沖喜卻事與願違，回歸賽場似乎不太順利。這名英軍大將卻不太介懷，「我主射時十分有信心，當然可以射得更好，但我不太介意，如果回歸首仗即有進賬將會是完美的結局。」

Jordan Henderson has his penalty saved 🧤 pic.twitter.com/xgFvlHd3k1 — ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2021

修夫基今仗委任拉舒福特成為英格蘭隊長，是歷來第125名球員成為英軍隊長。這名23歲的曼聯翼鋒首度領軍出戰，並以入球一箭定江山，「福仔」賽後直言戴上隊長臂章的感覺筆墨難以形容，這是生涯中的其中一個榮譽。

拉舒福特首度擔任英格蘭隊長，隨即以入球領軍取勝。（路透社）

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+ 7 + 7 + 7

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