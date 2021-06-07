歐洲國家盃︱摩連奴點評十大強隊　貼法國奪冠　睇淡德國西班牙

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-07 18:54

歐洲國家盃開鑼在即，離開熱刺後旋即在意大利搵到新工的摩連奴，沒有趁機享受餘下假期，反而努力寫專欄賺外快。 他一次過點評法國、英格蘭、德國、葡萄牙等今屆賽事十大熱門，一句「法國贏不到就是失敗」，更惹來教頭迪甘斯串爆回應。

摩連奴為英國《太陽報》撰寫專欄，今期他以專家身份，分析各支歐國盃奪標熱門球隊，甚有一副「阿叔講波你要聽」的態度。

▼▼▼摩連奴分析歐國盃十大熱門▼▼▼

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摩連奴分析歐洲國家盃各支熱門球隊，意外看淡德國、西班牙和葡萄牙三大熱門。（Getty Images）

看淡德國葡萄牙 貼意大利入四強

摩連奴睇好法國大熱封王，揚言「有麥巴比實在好難會輸」，又稱：「我看不到任何弱點，他們必須要贏冠軍，否則便是失敗的歐國盃。」同時認為比利時能突破上屆世界盃四強的成績，暗示這支天才橫溢的球隊至少入決賽。

他指出英格蘭擁有大量好球員，在主場之利下，是時候爭冠，但必須承受得住國民帶來的巨大壓力。比較意外的是，他看好文仙尼領軍的意大利，能晉身四強。他看淡身處死亡之組的德國和祖家葡萄牙，認為兩隊均有機會未能晉身淘汰賽。

迪甘斯回應摩連奴對法國隊的評語時，幽對方一默。（Getty Images）

法國主帥寸爆摩連奴

對於摩連奴直指法國「毫無弱點，未能封王就是失敗」，法國主帥迪甘斯出言譏諷，「摩連奴……他執教熱刺時我也有相同看法，最終結果不似預期。」

他開完摩連奴玩笑後才認真地說，「作為世界冠軍，我們自然是大熱門。」迪甘斯說，「那不是壓力，而是現實。我們不能逃避討論：法國是今屆歐洲國家盃其中一支熱門。」

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