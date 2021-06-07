U21歐國盃｜德國小國腳贏葡萄牙捧走冠軍　5大搶鏡新星逐個起底

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-07 14:29

德國新血源源不絕，德國小國腳連續3屆打入U21歐國盃決賽，並且在周日以1：0擊敗葡萄牙封王，近3屆第2次奪得冠軍。最搶鏡的是曼城青年軍小將盧卡斯尼美查，在決賽射入奠定勝局的一球，並以4球榮登今屆神射手。尼美查之外，右閘保迪巴古的表現都很突出，今屆交出3次助攻，成為助攻王。

德國在8強以互射12碼淘汰丹麥，到4強就以2：1擊敗荷蘭，入到周日的U21歐國盃決賽，他們面對葡萄牙，製造到較多具威脅的攻勢。雖然德國控球不足五成，但射門多達14射，當中6次中目標，相反葡萄牙全場僅得1次中目標的埋門。

尼美查推過門將，射入全場唯一入球，幫德國U21捧盃。（Getty Images）

德國U21近3屆U21歐國盃都入到決賽，2次贏得冠軍。（Getty Images）

全場唯一的入球在49分鐘出現，德國在左路遭葡萄牙緊纏，回傳予中圈的防中多斯治，他長傳改變方向，傳予右閘保迪巴古。保迪巴古大步推進，入到禁區，放短傳予尼美查走位入楔，後者推過門將，窄位射入。尼美查這個入球幫德國奠定勝局，捧走今屆U21歐國盃冠軍。

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+ 4 + 4 + 4

數今屆德國U21的5大奪標功臣，最搶鏡的肯定是尼美查（Lukas Nmecha）。22歲的尼美查在分組賽攻入兩球，到8強對丹麥在完法定時間前建功，幫球隊逼和丹麥，將比賽帶入加時，到今場決賽，他的入球更加是德國捧盃的關鍵。他亦以4球成為今屆賽事的神射手。

尼美查是曼城的青訓產品，近年活躍於歐洲各級青年賽。他在德國出世，於英格蘭成長，最初代表英格蘭小國腳，在2017年幫英格蘭贏得U19歐國盃冠軍；他在2019年起轉為代表德國，今年再捧到盃。尼美查近幾季多次被外借出去吸收經驗，他在20/21球季效力比甲的安德列治，攻入18球。

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+ 3 + 3 + 3

23歲的右閘保迪巴古（Ridle Baku）也是德國U21不可或缺的主力，他可任右後衛、右翼衛及右中場，他主宰了球隊在右路的進攻。保迪巴古在分組賽攻入兩球，整屆賽事交出3次助攻，榮登助攻王。

他在6場比賽傳出12次威脅傳球，當中2次為隊友製造出絕佳入球機會，他還有5次成功突破，15次成功搶截，並有3次截斷對手傳球。在6場U21歐國盃，他2次贏得比賽最佳球員，包括今場決賽。保迪巴古是緬恩斯的青訓產品，去年轉到禾夫斯堡，表現更上一層樓，全季聯賽攻入6球，還有6次助攻。

進攻中場科利安華迪斯（Florian Wirtz）是這屆U21德國的小師弟，他只是18歲，如無意外還可參加下屆U21歐國盃。雖然華迪斯年輕幾歲，但已經在德國U21站穩腳，支援尼美查攻堅。他在今屆的代表作是4強對荷蘭，他在1分鐘及8分鐘各建一功，幫德國以2：1擊敗對手晉級決賽，他亦當選了該場比賽的最佳球員。華迪斯可以勝任中路，亦可拉邊，斜插入禁區埋門，他也是一位跑動範圍很大的進攻球員。華迪斯現效利華古遜，過去一季都常有正選，25次正選入5球，還有5次助攻。

雖然左閘大衛拉林（David Raum）不如右閘保迪巴古搶鏡，但他的表現都相當好，侵略力也很強，在今屆賽事攻入2次助攻。在8強對丹麥的比賽，他賽後當選該場最佳球員。23歲的大衛拉林過去一季效力德乙的格雷特霍夫，他被視為乙組的最佳左閘，他有1個入球，還有13次助攻，並列上季德乙助攻榜首。

23歲防守中場多斯治（Niklas Dorsch）是德國U21的無名英雄，負責控制節奏，他在決賽的傳球成功率達97%，9次長傳8次成功，包括策動入球，長傳分邊予保迪巴古。除了長傳準，多斯治防守硬朗，以14次犯規成為今屆U21歐國盃的犯規王。多斯治出身拜仁慕尼黑青訓，但3年前離隊，去年更離開德國球壇，轉到比甲的真特。

德國U21主帥觀斯再次贏得U21歐國盃冠軍。（Getty Images）

觀斯開賽後記者會時，少不免被球員「突襲」淋香檳。（Getty Images）

德國在U21歐國盃封王，教練觀斯（Stefan Kuntz）也是功不可沒。這位在1996年幫德國奪歐國盃的名宿，由2016年起執教德國小國腳，創造了德國U21近年雄霸歐洲球壇的局面，帶領3代人3次打入U21歐國盃決賽。在2017年，他帶領那支以基拿比及麥斯美亞為主力的小國腳，擊敗有迪路菲奧的西班牙捧盃。在2019年，他就率領莊拿芬泰希及達侯特等入到U21歐國盃決賽，但可敵西班牙。觀斯5年內帶德國小國腳3次入U21歐國盃決賽，兩度封王。

葡萄牙中場法比奧韋拉當選今屆賽事最佳球員。（Getty Images）

不過，今屆U21歐國盃的MVP卻不是冠軍德國的球員，而是亞軍葡萄牙的進攻核心法比奧韋拉（Fábio Vieira）。賽會解釋，法比奧韋拉是葡萄牙的關鍵一員，製造了很多攻勢，有效地連繫中前場。

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