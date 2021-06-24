足球娛樂︱伊卡迪妻極限級艷照再現　非洲悠長假期狂曬「事業線」

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-06-24 12:30

正當各地球星紛紛為備戰歐洲或美洲國家盃而努力，也有「命水好」的頂級球員正在享受悠長假期，備受爭議的巴黎聖日耳門前鋒伊卡迪，正是代表人物。 他「勾義嫂」搶來的妻子Wanda Nara，早前在Instagram上載兩人到非洲坦桑尼亞度假的照片，再次以極限級性感照，盡騷二人如何一起「豐乳同露」。

現年28歲的伊卡迪（Mauro Icardi），一度是國際米蘭主力射手，被視為阿根廷國家隊新希望。可是他在國家隊上陣機會寥寥可數，足球事業自從2019年外借到巴黎聖日耳門後一路走下坡，去年獲PSG買斷，至今依然未重拾最佳水平。

伊卡迪在PSG兩季，愈踢愈沉。（Getty Images）

▼ ▼ ▼ 伊卡迪與Wanda大尺度性感照▼ ▼ ▼

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比起足球成就，他更廣為人知的，是震驚所有人的「勾義嫂」事件。曾效力巴塞隆拿的阿根廷球員麥斯盧比斯（Maxi López），2008年跟模特兒出身的Wanda Nara結婚，兩人育人三子，大好家庭卻在他2012年被外借到意甲球會森多利亞後被打碎。隊中有個細他9年的同鄉伊卡迪，二人同聲同氣很快成為老友，麥斯盧比斯視伊卡迪如弟弟般加以照顧，常常帶他回家吃晚飯，不料伊卡迪卻與老友妻子Wanda搭上。事件曝光後，盧比斯毅然與她離婚，一年後Wanda即跟伊卡迪結婚。

伊卡迪的球會事業似乎未受影響，不過鮮有機會為阿根廷國家隊上陣，2016美洲國家盃再次不入大軍名單後，阿根廷流傳一個講法：「由於美斯跟麥斯盧比斯十分老友，因此伊卡迪長期被排除在阿根廷國家隊大門」，阿根廷方面當然否認，惟伊卡迪2018世界盃無份踢，今屆美洲國家盃也是如此。

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▼ ▼ ▼ 伊卡迪與Wanda非洲放閃▼ ▼ ▼

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伊卡迪未受外界負評和被國家隊拒諸門外影響，繼續與Wanda愛得癡纏，二人不時在社交平台曬恩愛，今個夏天再次獲得悠長假期，他們更到非洲拍拖來一趟野生動物之旅。

Wanda甚至穿上性感豹紋裝盡騷美好身材。倆口子繼續在小世界過得快活，懶理阿根廷在美洲國家盃戰況如何激烈。

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▼ ▼ ▼重溫：伊卡迪「勾義嫂」事件 ▼ ▼ ▼