韓國名宿柳相鐵患癌離世　一代悍將永不言棄精神令人動容

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-08 10:45

2002日韓世界盃，主辦國之一的韓國奇蹟殺入4強，當年「太極虎」主力之一的柳相鐵早年不幸患癌，韓國足協周一（7日）公布這名韓國名宿的死訊，終年49歲。

為韓國國家隊披甲124次的名將柳相鐵（Yoo Sang-chul），2019年底公布不幸患上末期胰臟癌，去年在化療後病情一度好轉，惟年初發現癌細胞已擴散至腦部。柳相鐵與癌魔搏鬥年半，韓國足總周一證實這位名宿不敵頑疾與世長辭，終年49歲。

韓國足總公布柳相鐵病逝的消息。（Instagram截圖）

柳相鐵的球員生涯僅12年，最光輝一頁必定是2002世界盃，在主場的鄉親父老面前，先後力敵葡萄牙﹑意大利及西班牙，歷史性殺入最後4強，最終奪得殿軍，創下韓國在世界盃的最佳成績。

司職中場的柳相鐵，是當年球隊的正選之一，由分組賽至季軍戰從未缺陣，他更在對波蘭一仗攻入奠勝一球，助國家隊取得史上第一場勝仗。

Day 8: There is no 2002 FIFA World Cup miracle without Yoo Sang-Chul (유상철). He is a true Korean football legend and icon. Currently battling Stage 4 Pancreatic Cancer, we at the Tavern send our thoughts and prayers to Yoo and his family. This ones for you, Yoo. Get well soon. pic.twitter.com/zDva1lK09s — Tavern of the Taegeuk Warriors (@taegeuktavern) March 27, 2020

柳相鐵在場永不言棄的精神，同樣在球迷心目中留下深刻印象，他在退役後透露02年世界盃前夕，一直有眼疾在身，他未有向家人及球隊透露這問題，繼續克服缺陷，順利入選大軍名單，及後因晚上作賽有困難才求醫，最終錯過最佳治療時間而左眼失明。

生命鬥士柳相鐵 身患末期胰臟癌仍拼命為仁川聯戰鬥到底

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柳相鐵2006年掛靴後，在場外依然保持這份精神，當他擔任韓職球隊仁川聯的主帥時，即使驗出患上末期胰臟癌，他依然未言退，完成治療後即返回球隊，誓要領軍護級。

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