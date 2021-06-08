行山｜逾2500名山友聯署反對大上托石屎山徑　環團發現工程有砍樹

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-08 12:58

大上托行山徑石屎化工程引起行山人士的關注，「郊遊徑石屎化關注小組」上月底發起網上聯署，在一周內收到超過2500個簽名，促請土木工程拓展署暫停行山徑工程。 土木工程拓展署回覆其他傳媒查詢時稱，工程期間並無砍伐樹木，但環保團體綠惜地球早前到工地視察，發現沿行山徑地盤兩旁，都有不少被砍伐後的樹木。

土木工程拓展署委託承辦商，正進行大上托行山徑的改善工程，相關行山徑連接衛奕信徑第3段及大上托山頂。「郊遊徑石屎化關注小組」發現，當局採用石屎及鋼筋改造行山徑，破壞原有以沙泥為主的天然山徑。土木工程拓展署上月底回覆《香港01》的查詢時亦確認，整條連接路的基座會以混凝土建造，而表面則用天然石材覆蓋。

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【土木工程拓展署在地盤張貼的告示及地圖】

除了部分行山徑已經變成石屎路外，「郊遊徑石屎化關注小組」還發現山徑兩旁有大量樹木被移除。他們上月26日發起網上聯署，反對將行山徑石屎化，在一星期內收集到2548個簽名。他們促請土木工程拓展署暫停有關工程，盡快與持份者商討，研究出一個對環境友善的替代方案。

【記者上月中視察大上托行山徑工程進度】

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土木工程拓展署回覆《明報》查詢時表明工程避開現有樹木，強調工程期間並無砍伐樹木，只有清除沿線灌木雜草。不過，環保團體綠惜地球到實地視察，發現地盤兩旁有不少被砍伐的植物及樹木。

【綠惜地球發現工人兩旁有不少被砍伐的植物及樹木】

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙不滿意土木工程拓展署的做法，她說：「這樣在山上翻土式破壞植被，會製造水土流失，最後要又用更大的工程去補救，所以我們也不認同。工程規模也明顯超過需要。」鄭茹蕙表示，她們會繼續監察工程發展，要求政府部門修補工程帶來的破壞，並在山徑兩旁廣植樹蔭。

【記者上月中視察大上托行山徑工程進度】

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