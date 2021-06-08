足球轉會︱曼聯無限接近買入辛祖　英媒傳已接受紅魔條款

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-08 18:53

曼聯上季收購查頓辛祖到臨門一刻才「撻Q」，今年夏天他們捲土重來，英國傳媒瘋傳「今次真係好事近」，甚至聲稱辛祖已接受紅魔鬼的個人條款，目前只待兩球會傾妥轉會費云云。 球員轉會市場，切忌開心得太早，相信仍需談判好一陣子，不過好消息是，辛祖的轉會費勢將大減。

曼聯上季出到超過9000萬英鎊，多蒙特仍拒絕出售辛祖，企硬1.08億英鎊叫價，令交易告吹。不足一年之後，情況有變，辛祖與多蒙特表現齊齊急滑坡，英國《泰晤士報》報道，多蒙特將辛祖的標價下調至8000萬英鎊，另加附帶條款。

消息指，曼聯仍視辛祖為主要收購目標之一，並相信已十分接近完成交易。辛祖本人亦希望加盟曼聯，已同意紅魔鬼開出的個人條款。一旦成事，他將重返曼徹斯特。辛祖在屈福特少年隊出身，2015年14歲時轉投曼城，兩年後多蒙特以「立即提拔他上一隊」利誘，用800萬英鎊將他撬走。

多蒙特自願降價，辛祖又一次無限接近加盟曼聯。（Getty Images）

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多蒙特願放辛祖 全因夏蘭特？

多蒙特果然信守承諾，加盟首季已12次為一隊上陣，2018/19年他效力僅第二個球季，已成為球隊主力，至今4年來137次上陣已攻入50球助攻64次，身價飆升10倍。

辛祖目前正隨英格蘭國家隊備戰歐洲國家盃，有指曼聯希望在開賽前跟多蒙特就購買辛祖達成協議。惟歐國盃開鑼在即，時間上難望做到，加上英軍主帥修夫基不想陣中球員因轉會事宜分心，相信一切也許要留待歐國盃後才能落實。

多蒙特講明願意放走辛祖，但夏蘭特目前是非賣品。（Getty Images）

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不夠一年 曼聯慳返幾多？

多蒙特體育總監索克（Michael Zorc） 坦言，若有合適出價，球會不會阻礙辛祖他投，「去年我們跟辛祖已有君子協定，在某些條件下容許他離隊。」他同時指出，「我們跟艾寧夏蘭特並沒有這份協議。」

辛祖的轉會費叫價由1.08億英鎊，下調至傳聞中的8000萬英鎊，曼聯上年買不成，不足一年時間，有機會大慳2800萬英鎊。曼聯今個夏天勢將再次在轉會市場大展拳腳，辛祖之外，他們亦被指有意邀請C朗拿度回巢，並向馬德里體育會右閘捷比亞招手。

不過最快落實加盟的，相信是另一舊將希頓（Tom Heaton）。這位曼聯青訓出身的門將，如今已35歲，隨羅美路離隊，曼聯有意找希頓歸隊擔任迪基亞和甸恩軒達臣的後備。

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