歐國盃意想不到的歷史︱政治因素曾陷流產危機　意大利靠出貓封王

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-12 10:44

歐洲國家盃開鑼，由1960年第一屆賽事開始，60年來這項國際足球大賽有不少重大改變。歐國盃如今看似不可或缺，想當年卻幾乎因為政治原因幾乎玩完。之後發展下來，也曾經發生不少現今看似離奇的瘋狂事跡。

1960年首屆歐國盃由蘇聯封王，賽事後一度因政治問題幾乎未能辦下去。

1. 首屆賽事後幾乎流產

法國足總秘書長杜魯尼（Henri Delaunay）早在1927年已提出開辦一個由歐洲各隊參加的比賽，直到1958年，即是他死後3年，比賽才正式啟動。問題是當時正值二戰後的冷戰時代，各國關係緊張，西德、意大利、荷蘭拒絕參賽，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭不感興趣，外圍賽只有17支球隊參與。

1960年在法國舉行的決賽周只有4隊，在此之前，8強階段發生一宗重大爭議事件——佛朗哥獨裁統治下的西班牙，拒絕作客政見不同的蘇聯，要求將主客兩回合賽事，改在中立場一次過解決。蘇聯拒絕之下，西班牙被「DQ」逐出1960年歐國盃，決定引發極大爭議，並導致決賽周4支球隊之中，除主辦國法國之外，其餘3支球隊蘇聯、南斯拉夫和捷克斯洛伐克均來自共產主義陣營。

最終決賽由蘇聯對南斯拉夫，法定時間雙方踢成1：1，蘇聯在加時再入一球，以2：1擊敗對手，捧走首屆歐國盃。可是政治問題為賽事蒙上陰霾，一度未知能否辦下去。

▼ ▼ ▼點圖重溫：歐國盃歷屆冠軍 ▼ ▼ ▼

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意大利隊長范察堤高舉獎盃，全靠他在四強擲毫勝出意國才首度在賽事封王。

2. 意大利靠擲毫封王

1968年第三屆歐國盃，決賽周繼續由4隊角逐，主辦國意大利，還有英格蘭、蘇聯和南斯拉夫。當時和現今賽制的分野，令意大利在準決賽的出線過程，猶如「出貓」一樣，有點勝之不武。

當年足球尚未發明加時仍打和便以互射12碼分勝負，於是歐國盃沿用最原始的方法判出贏家——擲毫。擁有主場之利的意大利，準決賽與蘇聯踢成0：0，加時階段仍互無紀錄，球證將兩軍隊長叫到中圈擲毫。

意大利隊長范察堤（Giacinto Facchetti）選中「字」順利勝出，他們在決賽面對南斯拉夫，戰至加時仍賽和1：1，兩日後重賽終以2︰0成功首度封王。

捷克的帕年卡一記12碼Chip射收死西德領軍封王。

3. 國際大賽首次12碼決勝

或許意大利靠擲毫晉身決賽實在太匪夷所思，歐洲足協終於決定在1970年引入互射12碼。事實上，早在1950年代，意大利、南斯拉夫等國家本土盃賽已陸續改以12碼決勝，然而國際大賽依然未改例，因此才會出現1968年歐國盃4強意大利靠擲毫入決賽的尷尬事件。

1970/71球季，歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）和歐洲盃賽冠軍盃（歐霸前身）開始以12碼分勝負，延至1976年歐國盃，才是首個用極刑決勝的國際足球大賽。那一屆決賽周仍是4隊參加，西德和捷克斯洛伐克在4強分別戰至加時擊敗對手，決賽兩隊在90 分鐘踢成2：2，上演歐國盃和國際足球大賽首次互射12碼。

捷克四射全中，西德第四輪由前拜仁會長漢尼斯（Uli Hoeneß）操刀，他射失後，捷克由帕年卡（Antonín Panenka）主射，如此緊張關頭，這個死球高手竟以Chip射攻入。他本人因此一球成名，亦是此後球員用上同一招數射12碼，均被稱為「Panenka Kick」的典故所在。

重溫：捷克以12碼解決西德

丹麥於1992年歐國盃以後補身份亮相，在準決賽及決賽分別擊敗荷蘭及德國捧盃。（Getty Images）

4. 不應存在的「冠軍」

1992年那一屆，南斯拉夫以第4組首名晉級決賽周，可是該國1991年3月開始爆發內戰，遭聯合國安理會通過制裁後，連帶國家隊亦被逐出歐國盃賽事，參賽資格由跟南斯拉夫同處第4組的次席球隊丹麥補上。

決賽周8支球隊分兩組作賽，丹麥與主辦國瑞典、英格蘭和法國同組。首仗與英格蘭踢成0：0，第二仗0：1不敵瑞典，關鍵最後一戰2：1擊敗法國，3仗得3分（*那一屆贏波仍採2分制，和波1分，輸波0分），力壓法國與英格蘭，以小組次名出線。

準決賽面對陣容更強的上屆冠軍荷蘭，法定時間踢成2：2，互射12碼丹麥5射全中，負責第二輪的荷蘭神鋒雲巴士頓射失，丹麥勇闖決賽。這支北歐球隊決賽硬撼德國，上下半場各入一球，以2：0封王。丹麥由失落決賽周，到後補頂上參賽，在全世界看淡之下闖過一關又一關，最後竟出乎意料登上歐洲之巔，一支理應不存在的冠軍，成功譜出丹麥童話新一頁。

1996歐國盃，英格蘭這一幕慶祝畫面，令人難忘。

5. 英格蘭經典慶祝動作來自香港

1996年歐國盃，是英格蘭天才球星加斯居尼大放異彩的一年。適逢由英格蘭主辦，在香港回歸的前一年，英軍趁開賽前來港備戰。在北京3：0擊敗中國隊之後，1996年5月26日與港甲球隊好易通在大球場友賽一場。

那一仗，英格蘭主將柏列、舒寧咸、麥馬拿文、科拿、舒利亞等精英盡出，面對實力較弱的好易通，僅由費迪南（Les Ferdinand）攻入全場唯一入球，令英軍表現備受當地媒體狠批，「一班球員純粹來遊埠」。有趣的是，為好易通上陣的其中一位中堅德士貝利（Mike Duxbury）為曼聯舊將，曾10次代表英格蘭，他在對英軍的出色表現，使部分英國傳媒揶揄「不如重召德士貝利」。

重溫：英格蘭96歐國盃前友賽好易通

隨隊來港的好波之人加斯居尼，未有在該仗上陣，及後英國傳媒爆出一班球員到酒店夜蒲的照片，大賽尚有兩星期便開始，眾人竟喝至酩酊大醉，其中一幕是當他們發現酒吧其一中間獨立房內有張「牙醫椅」（Dentist Chair），便輪流坐上去，並像看牙醫那樣張大口，其餘人等拿起酒瓶在上方直接倒酒，加上回程時他們在國泰航班飛機上繼續搗亂，據報要向國泰賠償5000英鎊，一宗接一宗醜聞，令肇事主角加斯居尼受盡千夫所指，甚至有聲音要求主帥雲拿保斯踢走Gazza。

分組賽首仗英格蘭與實力最弱的瑞士只踢成1：1，加斯居尼再成箭靶。英軍壓力深重之際，第二仗對蘇格蘭加斯居尼在79分鐘先用左腳挑起皮球越過守將亨特利，再起右腳窩利抽射入網，為英軍射入2：0奠勝一球。入波後他立即倒在地上等候隊友，攤開雙手張大個口，迎接眾人以水樽向他射水，別開生面地重演「牙醫椅」一幕。

英格蘭以小組首名出線，8強互射12碼氣走西班牙，可惜在4強互射12碼憾負德國。事隔多年，「牙醫椅」慶祝一幕依然深入民心，一切全賴香港……的那一間酒吧。

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