《FM》玩家基沙文用紐卡素收購麥巴比　當事人得悉後一句神回應

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-08 20:01

玩《Football Manager》，基利安麥巴比真是必買球員，一來數值超強，二來年紀尚輕，還有潛力更上一層樓。對於資深《FM》玩家基沙文來說，他當然要在遊戲中將現實的國家隊隊友麥巴比收歸旗下。正備戰歐國盃的法國國家隊在社交網站分享一段短片，見到基沙文大曬《FM》的戰績。

在長約1分鐘的片段中，30歲的基沙文在飛機上玩電腦遊戲《FM》，他炫耀自己的戰績，帶領紐卡素贏得英超、足總盃等錦標，幫「喜鵲」成為5冠王！面對這般的曬命，坐在他身旁的奧士文尼迪比利「首當其衝」，迪比利勉強讚他做得不錯。

【基沙文曬命簽麥巴比經過】

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之後，基沙文放聲叫坐在走廊另一邊的基利安麥巴比，他表示在遊戲中的紐卡素花了1.34億歐元，將麥巴比收購旗下。麥巴比聽罷後第一個反應是「什麼地方」，之後續道：「應該不是個溫暖的地方。」從片段所見，麥巴比的神情有點呆滯及愕然，亦有些許無奈。22歲的麥巴比現效巴黎聖日耳門，相信在現實中1.34億歐元根本無法說服PSG放人。

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【歐國盃2020分組賽直播時間表（按圖放大）】

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