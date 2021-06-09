足球熱話︱比爾沙「突襲」少年球隊　列斯聯狂人領隊搞邊科？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-09 16:58

「足球狂人」比爾沙（Marcelo Bielsa）對足球的執迷和熱情相信不用多介紹，英超球季完結、歐洲和美浙國家盃開鑼在即，這位65歲阿根廷老帥沒有趁機休息，竟然突然在約克郡一支少年足球隊練習期間出現，再為他的狂人事跡添上一筆。

比爾沙帶領列斯聯一搔16年之癢，重返英超，今季甫升班已踢出風格。就算陣中沒有巨星級球員，立體又高效的進攻模式，令人難忘。最令人肅然起敬的，是季初看似「有前無後」的列斯聯，季中開始作出修正，防守能力大為改善，並以第九位完成重返英超的第一個球季，盡顯比爾沙的執教功力。

他為列斯聯盡心盡力，難得來到暑假，理應好好休息一下。怎料周一（7日）早上，他突然在約克郡一支地區U11球隊訓練時出現，更跟一班預備練習的小球員說，他們即將要踢惡名昭彰的「殺人足球」（Murderball）！

列斯聯主帥比爾沙在當地一支U11球隊訓練時現身。（Twitter）

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「殺人足球」是比爾沙用來操練球員的秘技，練習時要用高強度踢足球並且不停跑動。身為小球員家長的列斯聯球迷派斯（Matthew Price）當時正好在場，他憶述，一班小朋友聽到比爾沙說到「殺人足球」時，均十分興奮，「於是比爾沙又說，他們要踢足3個鐘來嚇他們。」

不過一眾小球員未被比爾沙嚇到，派斯向《約克郡晚報》稱，「孩子們很開心，對比爾沙到場訓練他們感到難以置信。他通過繙譯員告訴孩子會親自訓練他們。」

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比爾沙跟小球員合照。（Twitter）

▼ 比爾沙狂人歲月，一路走來始終要「踎」 ▼

比爾沙足足為這支U11球隊指導90分鐘才離開，派斯稱，「他是孩子們的英雄，也是我們所有人的英雄，然而對這班小球員來說，他是個更偉大的英雄。」

列斯聯球迷早已飽歷風霜，派斯直言，「看到列斯聯身上發生這種事實在太好。球會回報球迷，那才是應當發生的事情。」

比爾沙跟列斯聯的合約已經屆滿，他帶領這支約克郡球員如魚得水，相信很大機會留在當地，跟球會至少續約一年。

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