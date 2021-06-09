尼馬為首巴西國腳發聲明齊反美洲國家盃　但無意杯葛賽事

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-09 18:38

以尼馬、堤亞高施華、艾利臣比加為首等多位巴西國腳，在社交網站發表聯合聲明，不滿南美足協安排美洲國家盃在疫情嚴峻的巴西舉行，但他們沒有提及杯葛賽事，還表明永遠不會拒絕巴西國家隊的徵召。

這班巴西國腳在社交網站發布同一份聲明，他們表示：「我們是一支團結的隊伍，但每個球員都有不同的想法。基於不同的理由，包括人道主義或專業立場，我們並不滿意由南美足協領導的美洲國家盃，無論最後由智利還是巴西主辦。」眾巴西國腳補充：「根據最近的實際情況，我們相信這個不是合適的方案。」

【巴西國腳同於社交網站發聲明】

有巴西傳媒上周報道，球員其實不算很擔心染疫，但他們不滿巴西足總沒有諮詢過球員的意見，就臨急接替阿根廷及哥倫比亞主辦這屆美洲盃。儘管巴西球員反對美洲盃在巴西舉行，但他們沒有打算杯葛。巴西球員在聲明中表示：「我們是工人，我們是職業球員，我們的使命是穿起這件代表5奪世界盃的黃、綠色球衣。我們對抗的是美洲盃的籌辦組織，但我們永遠不會對巴西國家隊的徵召說不。」

巴西在世界盃外圍賽表現對辦，剛擊敗巴拉圭。（路透社）

巴西接辦美洲國家盃引發爭議 新冠肺炎疫情比阿根廷更加嚴重

今屆美洲盃將於6月13日舉行，巴西首戰會對委內瑞拉。在美洲盃前，巴西踢了兩場世界盃外圍賽，先後同以2：0的比數擊敗厄瓜多爾及巴拉圭。

【10支美洲國家盃參賽隊伍及分組情況】

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