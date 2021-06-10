【足球】葡萄牙歐國盃前挫以色列壯聲威　C朗建功卻留尷尬一幕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-10 08:38

歐洲國家盃開鑼在即，葡萄牙憑般奴費南迪斯梅開二度，加上C朗拿度及簡斯路各建一功，熱身賽4球大破以色列，為衛冕之旅一壯行色。 罰球一直都是C朗的入球板斧之一，但他今仗的一個罰球令不少球迷張口結舌。

今屆衛冕歐洲國家盃的葡萄牙，即將在下周二（15日）登場，今仗與以色列上演熱身賽，為開鑼前作最後準備。

C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕 戴亞斯登英超即膺足球先生

葡萄牙今仗沒有欺場，由隊長C朗拿度領軍，般奴費南迪斯﹑迪奧高祖達及魯賓戴亞斯等主將正選披甲。葡萄牙戰至上半場末段由般奴及C朗各建一功，領先兩球返回更衣室，葡萄牙換邊後末段再度發力，簡斯路扣入大位建功，加上般奴禁區外的世界波錦上添花，結果4球輕取以色列，一壯行色。

【歐國盃2020分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

葡萄牙上半場遲遲未能打開缺口，C朗希望挺身而出，末段有一次30碼左右的罰球機會，踏順步韻助跑起腳，皮球未能如願飛向龍門方向外，更偏離軌道直飛看台。C朗射出一記出乎意料的罰球後，狀甚無癮，主教練費蘭度山度士同樣感到無奈，像是想着「C朗點會射到咁㗎？」

罰球一向都是C朗拿度入球板斧之一，更曾試過以罰球梅開二度，但近年直接罰球的威力彷彿減弱不少，對上一個罰球直射入球已經是11個月前，當時C朗為祖雲達斯在聯賽射破拖連奴，如今更射出一記「離行離迾」的罰球，葡萄牙主帥會否考慮改由其他球員處理罰球呢？

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入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：