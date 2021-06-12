【歐國盃】瑞士末段連番攻門不果　威爾斯門將屢救險球保和局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-12 23:02

意大利以3：0擊敗土耳其揭開歐洲國家盃序幕，周六頭場上演A組另一場賽事，由威爾斯對瑞士。 上屆踢出驚喜的威爾斯，加里夫巴利配合艾朗藍斯正選披甲，瑞士下半場初段憑比列安保路頭槌開紀錄，威爾斯的基化摩亞回敬一記頭槌扳平。瑞士末段「食詐糊」，加上威爾斯門將丹尼禾特表現神勇，屢救險球，最終雙方以1：1言和。

威爾斯主帥佩治排出4-3-3，隊長加里夫巴利﹑艾朗藍斯及祖阿倫正選披甲，配合丹尼爾占士及祖摩利等新血，力爭首仗旗開得勝。

瑞士方面，教練柏高域派出舒哈﹑艾簡治及尼高艾維迪3名中堅，並由恩尼森馬把守最後一關。隊長格列沙加則坐鎮中場，效力利物浦的沙基利從後支援雙箭頭施費洛域及比列安保路。

A組揭幕戰戰情：

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加里夫巴利正選披甲領威爾斯出戰。（Getty Images）

兩軍今仗正選陣容：

效力卡迪夫城的基化摩亞（Kieffer Moore）擔任威爾斯箭頭，這名28歲前鋒身高1.95米，頂上功夫不俗，上半場中段接應隊友傳中頭槌攻門，但瑞士門神蘇馬單手撲出。

基化摩亞上半場的頭槌甚有威脅，卻被瑞士門將蘇馬撲出。（Getty Images）

這個攻門已是威爾斯最具威脅的攻勢。瑞士控制戰局，維持逾6成的控球率，同時不乏攻門，卻僅得中堅法比安舒哈後腳妙射一次中目標攻門。戰至上半場補時階段，比列安保路禁區內食身位，橫傳後上的施費洛域，惜這名賓菲加射手起腳高出，錯失領先的黃金機會。

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瑞士換邊後立即搶攻，效力慕遜加柏的比列安保路壓過對方守衛再起腳，威爾斯門將丹尼禾特先撲一球，威爾斯防線已響起警號。沙基利開出角球，安保路近門跳頂破網，49分鐘打開紀錄。

瑞士的比列安保路接應頭槌建功，為球隊換邊初段先開紀錄。（路透社）

瑞士主力沙基利今仗除了交出助攻，表現一般，主帥柏高域在下半場中段把他調離場，以防守中場薩卡利亞（Denis Zakaria）入替，並增強防守能力，力保鞏固勝局。

威爾斯開出短角球，祖摩利第一時間傳中，箭頭基化摩亞再度展示頂上功夫，成功搶點頭槌破網，威爾斯74分鐘追成1：1平手。

瑞士末段再施壓，後備入替的加雲洛域差點建奇功，接應安保路的頭槌二傳建功，可惜越位在先「食詐糊」，丹尼禾特連番撲救下，力保不失，最終威爾斯與瑞士握手言和，各得1分。

基化摩亞再顯示頭槌能力，一頂破網追成平手。（路透社）

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A組4隊大軍名單及預計陣容（按圖放大）

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【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

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今屆歐國盃開幕典禮簡單而隆重（按圖放大）

加里夫巴利賽前輕鬆備戰：

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