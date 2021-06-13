【歐國盃】丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷　即場心外壓急救逾10分鐘

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-13 01:58

歐洲國家盃開賽第二日，周日（13日）凌晨上演的B組賽事由丹麥對芬蘭，完半場前丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）突失去知覺，即場搶救後經救護車送院，幸其後已回復意識，歐洲足協指他情況穩定，但比賽宣告暫停。

丹麥對芬蘭一戰完半場前，效力國際米蘭的基斯甸艾歷臣在未有與人碰撞、毫無徵召下倒地，一眾隊友趨前查看，即激動地揚手呼召隊醫入場處理。

丹麥中場基斯甸艾歷臣賽中突然暈倒，球證立即終止賽事。（Getty Images）

艾歷臣倒地後，丹麥球員即上前查看（畫面或引起不安）：

鏡頭一度拉近，可見艾歷臣雙眼睜大但毫無反應，隊醫及急救人員入場後隨即施行心外壓，意味艾歷臣當時的心跳或曾停頓。其後一度散開的丹麥球員排出「人牆」擋住艾歷臣，似乎不希望他被鏡頭拍到，無論是丹麥或對手芬蘭的球員都難掩激動，眼泛淚光，迪蘭尼等更掩面哭泣，亦有人祈禱。

基斯甸艾歷臣暈倒後軍醫立即現場急救，丹麥一眾神情哀傷。（Getty Images）

急救人員在施心外壓逾5分鐘後，亦似乎曾動用心臟除顫器（AED），搶救逾10分鐘後，艾歷臣即場未有明顯的反應，其後他被送上救護車送院搶救，通訊社Getty Images拍得他被送上救護車時已回復知覺，比賽亦因醫療緊急事故宣告暫停。

歐洲足協其後透過twitter宣布，艾歷臣送院後情況穩定，而賽會亦會在香港時間凌晨1:45召危機處理會議，與兩軍職球員及教練作進一步溝通。丹麥足協同樣宣布艾歷臣已回復知覺，並正在當地醫院Rigshospitalet進一步檢查。