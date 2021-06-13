歐國盃｜艾歷臣走出鬼門關仍勉勵隊友　 芬蘭僅一次起腳擊敗丹麥

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-13 04:06

丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在周日凌晨（13日）的歐國盃B組賽事對芬蘭期間，突然昏迷，更一度需心外壓搶救逾10分鐘，震驚全球。幸他其後回復知覺、其經理人更指他已可開口說話，總算吉人天相。 丹麥對芬蘭一戰，亦在稍後時間重開。

艾歷臣在對芬蘭一戰上半場餘下4分鐘時突然倒地失去知覺，一度需心外壓搶救、急救人員其後更以心臟除顫器（AED）施救。搶救期間，丹麥一眾球員排出人牆遮擋鏡頭，雙方球員都情緒激動、眼泛淚光，令人不禁聯想到如已故西維爾球員佩亞達般的最壞情況。

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幸好艾歷臣吉人天相，經逾10分鐘急救後最終回復知覺，並送院檢查。歐洲足協及丹麥足總其後宣布艾歷臣已清醒，情況穩定，艾歷臣的經理人Martin Schoots隨後透過荷蘭電台NPO Radio 1表示，艾歷臣已可言語：「他已清醒，可如常呼吸、亦能說話。」有報道指，艾歷臣清醒後透過視像通話鼓勵隊友繼續作賽，並指自己感覺已好了不少。

歐國盃賽會在事發後即以「醫療緊急事故」為由暫停賽事，其後與兩軍職球員及裁判團隊召開危機處理會議，最終決定賽事在當地時間晚上8時30分（即香港時間凌晨2時30分）重開。

基斯甸艾歷臣在球場上暈倒，接受心外壓急救後，抬離現場時已恢復知覺。（AP）

丹麥門將卡斯柏舒米高在賽事重開前，擁抱場上各人，兩軍亦圍圈振奮士氣（按圖放大）：

比賽重開後，丹麥由馬菲亞斯贊臣（​Mathias Jensen）入替基斯甸艾歷臣，但賽前仍可見有丹麥球員兩眼通紅。比賽先踢畢上半場餘下的4分鐘，半場休息5分鐘後，隨即展開下半場。

賽事重啟後，牌面佔優的丹麥依然搶佔主動，並將芬蘭牢牢壓制於後半場，不過丹麥雖然踢得相當積極、每一次搶球或追波都跑到盡，但未知集中力是否受影響，60分鐘即遭芬蘭一次罕有的攻勢破門，芬蘭前鋒普贊柏路（Joel Pohjanpalo）接應傳中頭槌一頂，角度雖正中，但卡斯柏舒米高未及反應，左手一拍亦未能救出，芬蘭領先1：0。普贊柏路入球後，亦未有慶祝。

74分鐘，丹麥由尤素夫保臣搏得十二碼，賀積查治操刀卻毫無角度，遭門將夏迪基接實，錯過追平的大好機會。丹麥其後繼續積極搶攻，但芬蘭亦踢出鬥志，每每以肉身力擋對手射門。

最終丹麥全場雖有22次射門、並掌控63%控球率，但在目睹艾歷臣的事件後，全隊心情似乎未及平復，終遭芬蘭唯一一次起腳收死，以0:1落敗。

B組另一場分組賽比利時對俄羅斯，比利時前鋒、與基斯甸艾歷臣同樣效力國際米蘭的盧卡古入球後，向鏡頭高呼「基斯甸，我愛你」。（Getty Images）

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

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