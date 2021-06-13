世界盃外圍賽｜孫興慜轟致勝球獻艾歷臣　曾言「希望他是韓國人」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-13 18:04

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在歐國盃賽事期間暈倒，一度需心外壓搶救，震驚全球，幸他最終逃出鬼門關。 艾歷臣的球會隊友或前隊友，無論現在身於何地、參加什麼賽事，入球後都不忘向他致意。繼盧卡古及阿舒拉夫兩位國際米蘭隊友，曾與艾歷臣一同效力熱刺的韓國球星孫興慜，也以行動傳達心意。

今個國際賽期，熱刺前鋒孫興慜正代表韓國出戰世界盃亞洲區外圍賽第二圈H組，由於疫情下賽事採取賽會制，H組賽事於韓國高陽市舉行。同組的朝鮮早前退出賽事下，今輪比賽成為H組「煞科戰」，韓國對黎巴嫩只要不敗便可以首名晉身外圍賽最後一圈。

韓國戰至12分鐘先落後一球，但換邊後不久，便由21歲新星宋敏圭追和，65分鐘，隊長孫興慜殺入禁區時遭對手侵犯，獲判十二碼，他親自操刀射入，鎖定2：1勝局及韓國的首名出線資格。

孫興慜早前在instagram向艾歷臣送上祝福。（instagram）

孫興慜入球 韓國反勝晉級

儘管高陽市與艾歷臣所在地哥本哈根相距接近8000公里，但孫興慜當然不忘舊友，入球後，立刻舉起「23」手勢衝向鏡頭，象徵艾歷臣效力熱刺時所穿的23號球衣；他再向着鏡頭以英語大叫：「Chris, stay strong, I love you!（艾歷臣，堅強，我愛你）」令人動容。

孫興慜早前已在instagram貼出一幀與艾歷臣一同效力熱刺時的合照，並寫上字句：「將我所有的愛給你和你家人，堅強啊，Bro（兄弟）」。

孫興慜搏得十二碼、親自射入致勝球、再獻給艾歷臣（按圖放大）：

影片：孫興慜以入球向艾歷臣致意

艾歷臣生涯的黃金時期，大都在英超球會熱刺度過，他在2013年加盟這支北倫敦球會、2020年離隊轉投國際米蘭，期間曾與孫興慜合作6年，見證這位韓國前鋒一路成長，成為今日的世界級球星。兩人曾在2019年合力領熱刺進軍歐聯決賽，8強擊敗曼城後一段賽後訪問，亦可見兩人不單是隊友、更是好朋友。

孫興慜也毫不掩飾他對於這位舊隊友的思念，他上月接受丹麥電視台TV3訪問時直言：「我很掛念他，他是個很出色的球員，看他踢波一整天也不會厭倦，丹麥人應該要為他驕傲吧，因為我真的很希望他是韓國人，那我就可以跟他在國家隊一起踢波了。」

1999年出生的年輕韓國前鋒宋敏圭，為「太極虎」射入扳平的一球。（Getty Images）

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艾歷臣在比賽期間失去知覺，一度需急救：

+ 2 + 2 + 2

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

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