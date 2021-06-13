歐國盃球評｜回憶艾歷臣15分鐘生死時刻　悲情之中更見大愛與專業

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 18:43

經過思緒混亂的深夜，今日（13日）再看丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）相關的新聞，仍不禁淚盈眼眶。足球場上，除了爭勝的激情，還有很多窩心動人的時刻。

丹麥對芬蘭的歐國盃B組分組賽，在上半場42分鐘10秒，艾歷臣跑上前接應隊友界外球時，毫無先兆下倒在場上，失去知覺。球員、教練、球證、現場球迷以至電視機每位觀察，都經歷茫然到晴天霹靂；球迷赫然意識到，原本打算開開心心看比賽，怎料有可能親眼目睹一個人的生命在眼前消逝！

艾歷臣走出鬼門關仍勉勵隊友 芬蘭僅一次起腳擊敗丹麥

丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷 即場心外壓急救逾10分鐘

睇波原是開心事，突然見到這個畫面，心情突如其來的難受。（NowTV網站截圖）

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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在生死關頭，足球這項運動展示她的獨特光輝——前一刻，丹麥及芬蘭的球迷還是各為其主，但下一刻，他們站在同一陣線。在球場上，他們敵對；但在生命前，他們並肩作戰。芬蘭球迷先高呼「基斯甸（Christian）」，丹麥球迷再以「艾歷臣（Eriksen）」呼應，叫人如何不動容！比賽暫停期間，絕大部分球迷都沒有離場，他們一直在場上為艾歷臣打氣，等待進一步的消息。

在艾歷臣被送離場時，大家見到後面有枝芬蘭國旗嗎？（美聯社）

當醫護人員用擔架床將艾歷臣推出球場時，大家有沒有留意到兩旁的白布外，後方還有一面芬蘭國旗？因為場邊的芬蘭球迷尊重艾歷臣的私隱，所以將他們的國旗給予醫護人員，好讓擔架3面都有遮擋。芬蘭球迷獻出他們的國旗去保護一名丹麥球員，這正好體現了足球最可愛和可貴之處：球迷各有立場，但大是大非之前，他們願意拋開一切，連成一線。

比賽重啟前，賽會於大銀幕顯示訊息，解釋為何繼續賽事：「兩支球隊都希望繼續完成比賽，所以賽事會在晚上8時30分（即香港時間深夜2時30分）重啟。」（Getty Images）

當比賽重開，球迷起立鼓掌，為每一位重返球場的球員致敬。當丹麥球員入場時，先一步入了場熱身的芬蘭球員，都向對方報以掌聲，既是鼓勵對手，叫丹麥振作，亦都肯定對手的堅持及毅力。在逆境下，雙方球員惺惺相惜。

比賽重開前，芬蘭球員拍掌鼓勵丹麥球員。（美聯社）

常言要為年輕人找榜樣，足球場上不就有麼？誰人不想下一代如卡積亞般堅強？這位丹麥隊長臨危不亂，就算好友身處生死邊緣，他都能夠保持冷靜，做出正確的決定。為保護自己人，他與隊友築起人牆，之後又去安慰情緒崩潰的艾歷臣妻子。如此有勇有謀，有情有義的男子漢，怎能不佩服！明知他的傷心絕不遜於場上任何一人，但仍能作出這些反應， 更是令人深深感動。

歐國盃｜勇救艾歷臣 丹麥隊長卡積亞獲譽鐵漢 主帥：他早已崩潰

丹麥隊長及時為基斯甸艾歷臣做CPR 卡積亞獲讚救人英雄

【在最悲傷慌亂的時候，硬漢卡積亞撐起球隊上下】

▼ ▼ ▼艾歷臣低調顧家好男人 ▼ ▼ ▼

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在今次艾歷臣的事件，足球差點讓全球觀眾看了一場死亡直播，幸好悲劇最終沒有上演，最終大家見到的是每個人在各自崗位克盡己任，合力將艾歷臣從鬼門關拉回來。有豐富英超執法經驗的球證安東尼泰萊在事發5秒內已經意識到事件嚴重性、緊急鳴笛以及揚手叫醫護人員入場。英國威廉王子亦盛讚：「醫護團隊及安東尼泰萊做得好，他們的決定又快又冷靜！」

當醫護人員趕到後，安東尼泰萊離開事發地點，到後備席與雙方教練商討下一步，再准許球員先回更衣室休息，每個步驟及決定都很有條理。儘管直播鏡頭下安東尼泰萊都有點眼泛淚光，但他仍以最專業的態度處理這次突發事故。

球證安東尼泰萊的處理獲得普遍讚賞；在艾歷臣倒地後，他與兩軍主帥商量。（路透社）

歐國盃｜丹麥球星艾歷臣劫後餘生 英國心臟權威：或不能再踢足球

由艾歷臣倒地，再到他清醒送院離場，這15分鐘的沉重與起伏，無論是現場的人，還是隔着螢光幕的每一位，心情彷彿經歷了一個世紀。不過，由卡積亞及安東尼泰萊的及時反應，再到醫護人員即時趕到、把握黃金時間施心外壓搶救，世人看到的是專業。在球場上，每個人表現出最專業及冷靜的一面，做好自己的本份，成功救回一位球員的寶貴性命，挽回一個家庭的幸福，更令全球球迷得以鬆一口氣。

祝福艾歷臣！

▼ ▼ ▼艾歷臣足球印記 ▼ ▼ ▼

直播鏡頭下，還原艾歷臣15分鐘生死時刻：

在上半場42分鐘10秒，艾歷臣打算接應界外球時倒地。 第一個發現艾歷臣出事的是芬蘭中場羅賓盧特，他在42分鐘13秒向球證舉手示意。幾乎同時間，一直密切留意場上事態的英格蘭球證安東尼泰萊緊急鳴笛，跑向艾歷臣，到42分15秒轉身面向場邊，揮手要醫護人員盡快入場。 丹麥左閘米希利是最近艾歷臣的隊友，因為他就是向艾歷臣扔界外球的人。米希利蹲在艾歷臣身上，發現對方失去知覺，雙目無神，也連忙招手叫人幫忙。42分鐘21秒，丹麥隊長卡積亞趕到，為艾歷臣作第一步急救，確保後者氣道暢通。 42分鐘31秒，離事發僅20秒，首位醫護人員跑到艾歷臣身邊。丹麥門將卡斯柏舒米高叫卡積亞等人讓開，讓專業的醫護人員搶救艾歷臣。當時艾歷臣是側臥的。在不影響隊醫急救下，卡積亞單膝跪在艾歷臣身邊，一手搭住他的肩膀。鏡頭影到球證安東尼泰萊的樣子都有點激動，眼泛淚光。 43分鐘24秒，攜帶自動體外心臟去顫器（AED機）及擔架的多位醫護人員來到艾歷臣身邊。丹麥隊長卡積亞仍是除醫護人員以外站得最近艾歷臣的人，雙眼一直望住對方，很多丹麥球員都不敢看。 44分鐘03秒，艾歷臣情況似乎惡化，醫護人員將他平躺下來，進行心外壓搶救。莊拿斯雲特、安達斯基斯坦臣、湯馬士迪蘭尼、尤素夫保臣及卡斯柏舒米高圍在旁邊，完全不敢望，部分人更加忍不住流淚，只有卡積亞一直背向鏡頭，面向艾歷臣。 45分鐘，球證安東尼泰萊與雙方教練討論接下來的部署，而以卡積亞為首的多名丹麥正選球員，就圍在救護人員及艾歷臣外面，築成人牆，擋住主鏡頭的。及後，卡斯柏舒米高及米希利都選擇面向艾歷臣而站。其他丹麥及芬蘭球員就在接近後備席那邊，望住醫護人員搶救艾歷臣，有的芬蘭球員蹲下來，不少人流淚。 47分鐘47秒，醫護人員將一張有輪子的擔架推到艾歷臣旁。圍在艾歷臣身邊的雲特、基斯坦臣、迪蘭尼、保臣等情緒較激動，有的用球衣掩臉，低頭落淚。離事發約11分鐘，鏡頭影到艾歷臣的妻子落到場邊，舒米高及卡積亞上前安慰。卡積亞攬住艾歷臣的妻子，對方在他懷中飲泣。 離事發12分鐘，芬蘭職球員先回去更衣室，但丹麥的職球員仍留在場上。離事發13分鐘，醫護人員將艾歷臣放上擔架，並用兩塊白布及一面芬蘭國旗從左、右、後3方圍住艾歷臣的擔架。艾歷臣暈倒的位置靠近芬蘭球迷區，芬蘭球迷主動將國旗給予醫護人員。 在雲特、保臣、米希利等多名丹麥國腳的護送下，醫護人員撐起白布及芬蘭國旗，將艾歷臣送出球場。離事發14分鐘多，艾歷臣的擔架離開球場，進入球員通道，之後由救護車送院救治。其他丹麥職球員亦一同進入球員通道。有現場攝影師影到，艾歷臣送院時已經清醒。歐洲足協隨後發聲明，指艾歷臣情況穩定。全世界的球迷終於可以放下心頭大石。

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

24路大軍名單（按圖放大）：

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