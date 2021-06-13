歐國盃｜艾歷臣最新情況　丹麥足總為球隊輔導　國米高層出面闢謠

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-13 19:39

丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在歐國盃賽事期間一度失去知覺，需心外壓搶救，現情況穩定，丹麥足總周日（13日）發聲明談及艾歷臣及國家隊最新情況。 艾歷臣突然暈倒的原因至今未明，其前球會熱刺的軍醫沙馬（Sanjay Sharma）指，若球員曾「亞感染」新冠肺炎，或會影響心臟功能，惹來外界猜測，不過艾歷臣現役球會國際米蘭的代表即時澄清。

丹麥足總的最新聲明中，先講到艾歷臣的最新情況，表示在當地時間周日早上，艾歷臣仍然留院：「我們今早曾與艾歷臣傾談，他向一眾隊友問好，他的情況穩定，也會繼續留院觀察。」

艾歷臣的球會新舊隊友，分別在國際賽以入球獻給他（按圖放大）：

除了艾歷臣及其家人，另一批最受關注的自是近距離目睹事件、明顯飽受創傷與打擊的丹麥國家隊職球員，丹麥足總在聲明中強調：「我們已為國家隊職球員提供危機處理方面的支援，在經歷昨天的事件後，將繼續互相支持。」同時向所有球迷、球員、丹麥及英國皇室、各國足總及球會致謝，「若大家有打氣說話，歡迎傳給丹麥足總，我們會確保艾歷臣和其家人收到你們的支持。」

丹麥足總就艾歷臣及國家隊的情況發布聲明。（丹麥足總）

艾歷臣平安無事當然最重要，但對於他的病況，後續少不免有許多猜測及傳言。熱刺的心臟科專家沙馬，在艾歷臣效力這支北倫敦球會時，曾負責監察其心臟健康、並主持年度心臟測試，他向英國《每日郵報》稱：「看到他倒下後，我就在想，天啊，當年我們是否看漏了什麼？但我再翻看一次他的所有測試報告，一切都十分完美。」

沙馬續指：「若球員曾亞臨床感染新冠肺炎（感染病原體後未出現病徵、或只有部份病徵），也可能傷害到心臟。」在艾歷臣的情況暫時未有官方說法之下，報道即引起外界猜測，指艾歷臣突然不適，會否與新冠肺炎或接種疫苗有關。

▼ ▼ ▼從阿積士、熱刺到國際米蘭，艾歷臣的足球印記 ▼ ▼ ▼

國米職員闢謠：艾歷臣從未打疫苗

不過，國際米蘭物理治療師禾比（Piero Volpi）及球會董事馬洛達（Giuseppe Marotta）先後出面闢謠，禾比接受《美聯社》訪問時直指：「艾歷臣從無感染過新冠肺炎，他自加盟以來順利通過所有醫學測試。」

馬洛達則向Rai Sport強調，艾歷臣「從未感染新冠肺炎、也沒有接種過新冠肺炎疫苗」，他稱，國米的醫療團隊一直與丹麥足總緊密溝通，因此球會相當了解關於艾歷臣在國家隊的情況，「但一切資訊還是由丹麥足總決定發放與否。」

相關文章：

艾歷臣走出鬼門關仍勉勵隊友 芬蘭僅一次起腳擊敗丹麥

丹麥隊長及時為基斯甸艾歷臣做CPR 卡積亞獲讚救人英雄

歐國盃｜勇救艾歷臣 丹麥隊長卡積亞獲譽鐵漢 主帥：他早已崩潰

歐國盃︱比利時3：0輕取俄羅斯 盧卡古向國米隊友艾歷臣致敬

歐國盃B組積分榜。（01美術製圖）

歐洲盃各組分析：歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

歐國盃｜英格蘭登場鬥克羅地亞 附NowTV全部賽程時間表

歐國盃戰衣．列強篇︱法國意大利繼續有型 多隊陷圓領PE衫災難

歐國盃戰衣．追星篇︱克羅地亞格仔續精彩 巴利羅拔臣撐出一片天

歐國盃2020淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：