美洲國家盃｜香港開電視免費直播揭幕戰　委內瑞拉賽前逾10人染疫

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 19:39

美洲國家盃2021星期日開波，揭幕戰由B組的巴西對委內瑞拉，在香港時間6月14日（星期一）清晨5時上演。有線電視取得這屆美洲盃的轉播權，會直播這項賽事，免費頻道香港開電視會直播部分比賽，包括6月14日早上兩場B組首輪比賽，分別是巴西對委內瑞拉及哥倫比亞對厄瓜多爾。

（1）美洲盃最新消息：

在開賽前一日，巴西的揭幕戰對手委內瑞拉爆疫，12名委內瑞拉職球員對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，據報當中至少8人是球員。不過，賽會並未提及揭幕戰會否延期，相信美洲盃很可能如期展開。此外，A組的玻利維亞亦有3名球員及1名技術團隊成員確診，他們首戰會對巴拉圭。

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今屆美洲盃原本由阿根廷及哥倫比亞主辦，但哥倫比亞國內示威持續，阿根廷疫情未能受控，南美足協更換主辦國，交由巴西接手。這個決定遭巴西國內強烈反對，有議員入稟法院挑戰政府的決定；眾巴西國腳更在社交網站發聯合聲明，不滿南美足協選巴西為主辦國，但他們不會杯葛賽事。上周四，巴西最高法院宣布，憲法沒有賦予法院權力禁止這件事，代表美洲盃可以繼續在巴西舉行。

巴西突然在開賽前一周成為主辦國，雖然尼馬表示反對巴西主辦美洲盃，但他及一班巴西國腳都會為國上陣爭盃。（Getty Images）

（2）美洲盃幾時舉行？

美洲盃由當地時間6月13日至7月10日舉行，即是香港時間6月14日清晨至7月11日早上。

（3）美洲盃通常幾點開波？

20場美洲盃的分組賽都在兩個時間開波，分別是香港時間清晨5時及早上8時。8場淘汰賽的開波時間則分佈在清晨5時至早上9時，而決賽就會在7月11日早上8時上演。

【10支美洲國家盃參賽隊伍及分組情況】

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（4）怎樣看到美洲盃直播？

美洲盃主要由有線電視601體育台播放，現有有線體育頻道的用戶，不用額外加錢就可以收看。如非有線用戶的話，可以考慮使用「i-CABLE 流動版」應用程式，購買美洲盃通行證。

消息指，免費電視頻道香港開電視會直播當中約11場比賽，當中4場已經從節目表上確認，就是6月14日（星期一）端午節早上的兩場B組首輪比賽，分別是清晨5時開波的揭幕戰巴西對委內瑞拉，還有緊隨其後早上8時開賽的哥倫比亞對厄瓜多爾。到6月15日（星期二）清晨5時，香港開電視會再免費直播阿根廷對智利的A組首輪賽事。到6月19日（星期六）早上8時，香港開電視會免費直播B組大戰阿根廷對烏拉圭。

美斯將帶領阿根廷爭奪美洲盃。（Getty Images）

（5）香港開電視暫定免費直播場次：

6月14日（一）清晨5時 巴西 VS 委內瑞拉 6月14日（一）早上8時 哥倫比亞 VS 厄瓜多爾 6月15日（二）清晨5時 阿根廷 VS 智利 6月19日（六）早上8時 阿根廷 VS 烏拉圭

【香港開電視節目表顯示，他們暫時直播4場】

（6）美洲盃分組形勢：

B組球隊：巴西（主辦國）、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、秘魯

A組球隊：阿根廷、玻利維亞、烏拉圭、智利、巴拉圭

B組全部分組賽賽程：

6月14日清晨5時 巴西 VS 委內瑞拉 6月14日早上8時 哥倫比亞 VS 厄瓜多爾

6月18日清晨5時 哥倫比亞 VS 委內瑞拉 6月18日早上8時 巴西 VS 秘魯

6月21日清晨5時 委內瑞拉 VS 厄瓜多爾 6月21日早上8時 哥倫比亞 VS 秘魯

6月24日清晨5時 厄瓜多爾 VS 秘魯 6月24日早上8時 巴西 VS 哥倫比亞

6月28日清晨5時 厄瓜多爾 VS 秘魯 6月28日清晨5時 巴西 VS 哥倫比亞

A組全部分組賽賽程：

6月15日清晨5時 阿根廷 VS 智利 6月15日早上8時 巴拉圭 VS 玻利維亞

6月19日清晨5時 智利 VS 玻利維亞 6月19日早上8時 阿根廷 VS 烏拉圭

6月22日清晨5時 烏拉圭 VS 智利 6月22日早上8時 阿根廷 VS 巴拉圭

6月25日清晨5時 玻利維亞 VS 烏拉圭 6月25日早上8時 智利 VS 巴拉圭

6月29日早上8時 烏拉圭 VS 巴拉圭 6月29日早上8時 玻利維亞 VS 阿根廷

（7）淘汰賽走線及開波時間：

8強1：A組首名 VS B組第4名 7月4日早上9時

8強2：A組次名 VS B組第3名 7月4日早上6時

8強3：B組首名 VS A組第4名 7月3日早上8時

8強4：B組次名 VS A組第3名 7月3日清晨5時

4強1：8強1勝方 VS 8強2勝方 7月7日早上9時

4強2：8勝3勝方 VS 8強4勝方 7月6日早上7時

季軍戰 7月10日早上8時