歐國盃｜加雲菲臘斯攻守兼備獻助攻　「約克郡派路」初登大賽揚威

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 23:39

外號「約克郡派路」的加雲菲臘斯首次出戰大賽，在歐洲國家盃第一場分組賽對克羅地亞就有亮眼演出。他跟迪格蘭賴斯不但壓制住以莫迪歷為首的克羅地亞中場，更在下半場展示突破及傳球能力，助攻史達寧射入開紀錄的入球。

25歲的加雲菲臘斯今仗正選登場，拍住迪格蘭賴斯踢防中，要跟波索域、高華錫及莫迪歷正面交鋒。在兩軍中場之中，加雲菲臘斯今仗表現最搶鏡，除了防守硬朗外，還盡顯進攻的功架。

【「約克郡派路」加雲菲臘斯今場英姿】

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歐國盃｜英格蘭贏克羅地亞旗開得勝 史達寧一箭定江山 科頓中柱

在上半場9分鐘，他在禁區外右腳「窩利」撞射，穿射禁區內密密麻麻的人群，但被克羅地亞門將利華高域救到。這是除菲爾科頓的中柱射門以外，英格蘭上半場最具威脅的埋門。此外，加雲菲臘斯上半場18腳傳球，全部都找到隊友，成功率百分百。

加雲菲臘斯在上半場的傳球成功率100%。（Twitter）

加雲菲臘斯換邊後更加突出，到57分鐘，他在右路接應基爾獲加傳球後發難，引球避開克羅地亞守將的攔截，斜走入中路，之後再妙傳入禁區，史達寧接應其傳球，快一步射入，幫英格蘭取得開紀錄的入球。英格蘭亦全靠這個入球，得以1：0擊敗克羅地亞，全取3分。

Kalvin Phillips' #EURO2020 game by numbers for #ENG vs. #CRO:



100% long-ball accuracy

100% through-ball accuracy

94% passing accuracy

44 touches

7 ball recoveries (most)

2 take-ons completed

1 interception

1 chance created

1 shot on target

1 foul won

1 assist



Take a bow. 👏 pic.twitter.com/5vPocBqMXR — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2021

加雲菲臘斯全場33次傳球，成功率高見93.9%，最突出的是長傳，3次長傳全部交到隊友腳下。他今場有2次成功盤扭過人，是英軍陣中成功突破最多的球員，他還博到1次犯規。他全場共44次觸球，7次為球隊搶回控球權。國際足協的官方Twitter亦讚賞「約克郡派路」表現好！

🗓️ 2020: Playing in the English 2nd tier

🗓️ 2021: Dazzling at #EURO2020



🤩 Even the original Pirlo must have been impressed with the 'The Yorkshire Pirlo' today@Kalvinphillips | @England pic.twitter.com/abA53Zb6ji — FIFA.com (@FIFAcom) June 13, 2021

加雲菲臘比並非那種年少成名的天才，他出身自列斯聯青年軍，出道以來為列斯聯在英冠上陣。踢了6個英冠球季，他幫助列斯聯贏得19/20球季的英冠冠軍，上季才第一次踢英超。由於他的踢法似意大利名宿派路，所以被球迷稱為「約克郡派路」。他在去年8月才首次獲修夫基青睞，入選英格蘭大國腳。短短一年間，他就由英冠球員，變成英格蘭正選中場，在歐國盃上陣！

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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