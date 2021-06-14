歐國盃︱荷蘭回歸大賽對烏克蘭幾乎甩轆　燕豪芬隊長頭槌絕殺險勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-14 09:28

歐洲國家盃C組，連續缺席兩屆大賽的荷蘭強勢回歸，首仗在阿姆斯特丹主場鬥烏克蘭，領先兩球下一度被追平，幸好由杜費斯頭槌絕殺，以3：2力克烏克蘭，旗開得勝。 效力燕豪芬的杜費斯，攻入國際賽的處子入球成為絕殺功臣，同時策動荷蘭首兩個入球，表現一鳴驚人。

相隔5年，為人熟悉的橙色球衣終再度亮相大賽舞台，荷蘭在今屆歐國盃首戰主場鬥烏克蘭，原隊長雲迪積克仍在養傷未能出戰今屆賽事，韋拿杜姆戴上臂章代他領軍，配合法蘭基迪莊及迪魯恩鎮守中場，迪比與韋格賀斯（Wout Weghorst）在前線攻堅。

荷蘭的橙色球衣再現大賽舞台。（Getty Images）

今仗以右翼衛身份正選上陣的杜費斯（Denzel Dumfries），表現十分活躍，右路助攻助守，上半場末段更有開紀錄的黃金機會，可惜在無人看管下頭槌攻門斜出，荷蘭與烏克蘭半場互無紀錄。

荷蘭換邊初段7分鐘連下兩城，兩個入球均與杜費斯有關。這名25歲的燕豪芬隊長右路接應直線再地波傳中，對方門將保舒贊撲出不遠，韋拿杜姆補射掛網，在52分鐘打破僵局。杜費斯再度右路突破殺入小禁區，引起烏克蘭防線一陣混亂，後方的韋格賀斯隨即起腳破網，荷蘭59分鐘擴大領先優勢。

韋拿杜姆補射開紀錄，為下半場入球騷掀起序幕。（Getty Images）

烏克蘭戰至中後段還以顏色，耶莫蘭高世界波及耶梅卓克頭槌得手，4分鐘內追成平手，為比賽掀起高潮。荷蘭當然不甘在主場和波收場，末段逼搶對手終有成效，烏克蘭後場誤傳，尼敦阿基左路傳中，杜費斯力壓辛真高頭槌破網，85分鐘攻入絕殺一球，最終助荷蘭有驚無險以3：2力克烏克蘭，取得歐國盃決賽周13年來的首場勝仗。

烏克蘭隊長耶莫蘭高世界波追成較接近紀錄。（Getty Images）

耶莫蘭高世界波片段：

Andriy Yarmolenko’s goal x Alan Partridge pic.twitter.com/oI87BVVBpB — Toby Larone (@buckfastbadlad) June 13, 2021

杜費斯首度代表荷蘭出戰大賽，今仗的入球別具意義，除了是絕殺球外，同樣是他生涯首個國際賽入球。杜費斯今仗在右路相當努力，憑努力創造兩次入球機會，賽後獲選最佳球員實至名歸。

這名25歲的燕豪芬隊長，賽後透露因為上半場錯失入球良機而甚感失落，幸好下半場「邊到跌低邊到起返身」，「上半場錯過近門的頭槌，一度使我十分沮喪，不過我們沒有放棄，末段攻入致勝一球，讓我可以將功補過。」杜費斯直言因為球隊相信自己，加上再度在球迷面前比賽，是對他們的額外動力。

杜費斯攻入絕殺球，加上策動兩次攻勢，成為球隊的贏波功臣。（Getty Images）

歐國盃Ｃ組積分榜（01美術製圖）

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