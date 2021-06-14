撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-14 17:37

歐洲小國北馬其頓首征歐洲國家盃（歐國盃），既有新鮮感，主將彭迪夫和守將阿里奧斯基以外，一班球員名字相當陌生，又有神秘感，加上他們4月初才在世界盃外圍賽爆大冷作客2：1擊敗４屆冠軍德國，結束對方長達20年的世盃外不敗紀錄，令人對這支昔日魚腩部隊好奇不已。 歐國盃C組首戰對奧地利，當焦點落在這支足球大賽新丁身上，今仗亮點卻落在奧地利隊長阿拉巴身上。

「馬其頓球王」彭迪夫，先後加盟國際米蘭、拉素、拿玻里三大意甲球會，直到年過30轉戰土耳其一年，2015年又重返意大利，效力熱拿亞至今。他是北馬其頓的超級巨星，甚至以自己的名字成立名為「彭迪夫足球學校」（Akademija Pandev）的足球會。他的亮麗CV，幾乎連今仗對手奧地利一眾球員亦被比下去，唯一例外，只有剛離開拜仁慕尼黑的隊長阿拉巴（David Alaba）。

彭迪夫把握奧地利防線失誤，為北馬其頓攻入歐國盃決賽周史上首球，然而他已屆37歲，難免有英雄遲暮之感，相對而言，一場波幾乎踢足11個位置的阿拉巴，更加光彩照人。

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歐國盃C組賽事奧地利對北馬其頓，場上名氣最大的兩人阿拉巴與彭迪夫高手過招。（Getty Images）

根據歐國盃提供今仗奧地利陣容，阿拉巴的位置是左中場。

全場都是阿拉巴

即將加盟皇家馬德里的阿拉巴，今仗在大會提供的官方奧地利陣容，出任左中場，比賽哨子一響，他卻赫然出現在最前線，彷如踢「假9號」的前鋒。當北馬其頓有攻勢，他又回到中後場協防，每隔數分鐘，他的位置便有所變動，前中後三線都見到他。

如果看官小時候曾踢過中、小學校隊，或是參與業餘比賽，也許會遇見過類似漫畫《足球小將》主角戴志偉（大空翼）「一個踢晒」的情況——可是在現今足球大賽，阿拉巴一個人竟然包辦前鋒、中場、後衛甚至門將位置，實在十分誇張。

阿拉巴一人分飾多角，十分瘋狂。（Getty Images）

▼▼▼阿拉巴變龍門▼▼▼

上半場28分鐘，奧地利領先1：0時，守將送大禮，皮球送到彭迪夫腳下，阿拉巴已經快過所有隊友回防救駕，當己方門將巴治文已失位投降，倒在地上阿拉巴依然未有放棄，發力一彈如門將一樣伸腿擴張身體嘗試踢走彭迪夫的射門，就算未能阻止入球，他連門將一份都撈埋，真的十分恐怖。

眼見球隊被追平1：1後苦無破敵良方，78分鐘他跑到前場左路位置出波，一個高質左腳內彎傳中球，讓隊友輕鬆將皮球送入龍門。無論是前線、中場還是後防任何位置，只要球隊需要他，阿拉巴便會出現在那個位置。他不止無處不在，進攻方面全場99次傳球，成功率高達94% ，5次傳中帶來一次助攻，另外還有11次成功長傳，兩次關鍵傳送和一次被犯規。防守方面，他5次爭頂、3次攔截全勝，11次搶回控球權，更有兩次解圍。

▼▼▼阿拉巴變左翼▼▼▼

阿拉巴滿場飛助攻助守，仍錄得近乎完美數據，已經夠難以置信，只是數據不足以反映他的全能表現——當隊友阿拿奧杜域末段為奧地利射成3：1，這個壞孩子慶祝時唸唸有詞，疑似口出狂言說出不恰當的說話時，阿拉巴再次挺身而出，衝到阿拿奧杜域身邊大力按着對方下顎，及時在直播鏡頭前阻止阿拿奧杜域胡言亂語。

效力拜仁11年的阿拉巴，向來是個多功能球員，歷年在這支德甲班霸踢過左中場、左閘和中堅，不過在一場比賽入面踢那麼多個位置，還是第一次。一方面說明今仗雙方水平不算太高，另一方面他的能力實在超班，最開心的當然是他的新球會皇家馬德里，不用花費一分一毫轉會費，便可得到一個如此高質素的萬能球員，難怪球會遲遲未跟隊長沙治奧拉莫斯傾妥續約依然不心急。

▼▼▼阿拉巴無處不在▼▼▼

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歐國盃C組積分榜（01美術製圖）

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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