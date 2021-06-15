【美洲盃】美斯妙射罰球建功再破紀錄　隊友唔爭氣賽和智利

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-15 08:44

遠在巴西舉行的美洲國家盃，美斯領軍的阿根廷首度登場，並再度攻入絕妙罰球為球隊開紀錄，智利憑華加斯門前補射建功追平。阿根廷今仗不乏機會，可惜美斯隊友唔爭氣，連番錯失良機，最終阿根廷與智利打成1：1，和氣收場。

經歷一波三折後，今屆美洲盃最終移師巴西舉行，A組先由阿根廷對智利的大戰打頭陣。效力國際米蘭的阿歷斯山齊士因小腿受傷，篤定無緣為智利在分組賽上陣；阿根廷方面，隊長美斯如常正選披甲領軍，前線配合拿達路馬天尼斯及尼高拉斯干沙利斯攻堅。

阿根廷上半場有不少入球機會，戰至中段由隊長美斯直射罰球破網，對方門將哥迪奧巴禾（Claudio Bravo）欲救無從，33分鐘先開紀錄。

美斯罰球先開紀錄，可惜未能領軍奠勝。（Getty Images）

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換邊後，智利中場大將維達爾在禁區內被達利亞費高踢跌，維達爾親自操刀12碼，卻被效力阿士東維拉的門將馬天尼斯撲出中楣，華加斯隨即衝前頭槌補中，57分鐘追成1：1平手。

尼高拉斯干沙利斯今仗變成「大嘥鬼」，上半場單刀面對龍門，卻射出一記軟弱無力的射門，下半場末段接應美斯的妙傳，無人看管下近門頭槌高出，結果阿根廷與智利以1：1完場，各得1分。

維達爾射失12碼，幸好華加斯（左）頭槌補中扳和。（Getty Images）

阿根廷只能以一場和波開展美洲盃之旅，美斯坦言這個不是理想的結果，「球隊在今仗不夠冷靜，踢得有點亂，我們當然希望取勝卻事與願違，如今必須專注準備下場對烏拉圭的硬仗。」

縱然球隊未能旗開得勝，美斯依然再創紀錄。美斯攻入職業生涯第57個罰球，超越C朗拿度成為現役球員罰球入波最多的球員。另外，美斯為阿根廷在正式賽事累積攻入39個入球，超越名宿巴迪斯圖達，成為阿根廷的正賽入球王。

入選阿根廷美洲盃28人名單的門將：

入選阿根廷美洲盃28人名單的後衛：

+ 3 + 3 + 3

入選阿根廷美洲盃28人名單的中場：

+ 3 + 3 + 3

入選阿根廷美洲盃28人名單的前鋒：

【10支美洲國家盃參賽隊伍及分組情況】