世界盃外圍賽｜國足挫敘利亞4連勝晉級　12強賽名單全部出爐

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 05:57

國足在世界盃外圍賽亞洲區40強賽A組，在中立場以3：1擊敗榜首敘利亞，最近4戰全勝，成為其中一支最佳小組次名，晉級12強賽。國足全取中國足協開出的1200萬人民幣獎金。

賽前B組的澳洲以1：0擊敗約旦，已令國足基本上鎖定其中一席最佳小組次名。不過，在這場於阿聯酋舉行的最後一輪40強賽，國足面對敘利亞亦沒有放鬆，在42分鐘由張稀哲先開紀錄，半場領先1：0。

【國足贏敘利亞3：1戰情】

+ 8 + 8 + 8

雖然敘利亞在59分鐘追平，但武磊博到12碼，在69分鐘主射入網，再次領先，最後在93分鐘，由張玉寧建功，鎖定贏3：1。國足取得4連勝後，在A組8戰6勝1和1負，以19分排次席。在各組小組次名的排名當中，國足扣除兩勝關島的6分後，仍有13分，能夠以其中一支最佳小組次名晉身12強賽。

【國足4連勝】

國足主帥李鐵賽後滿意球員的表現，並提到前主帥納比，他說：「滿意球員這場比賽的頑強鬥志和精神意志力，但比分如果是2：0，我會更高興，同時向納比致敬，感謝他這麼多年對球隊和我的幫助。」雖然國足一度被追平，但最終連入兩球，取得勝利。李鐵續說：「很欣慰隊員們在丟球後沒有低頭。很滿意國腳鬥志、意志力。」

【晉級世盃外亞洲區12強賽的名單】

+ 6 + 6 + 6

在最後4場外圍賽前，中國足協為國足開出1200萬人民幣獎金，贏關島得100萬，贏馬爾代夫得200萬，贏菲律賓得300萬，最後贏敘利亞得600萬。最後，國足將士4連勝，全取1200萬獎金。

世盃外亞洲區12強賽的名單亦正式出爐，第1檔的球隊有F組首名日本、C組首名伊朗；第2檔就有H組首名韓國、B組首名澳洲；第3檔就有D組首名沙特阿拉伯、C組次名伊拉克；第4檔有G組首名阿聯酋、A組次名中國；第5檔有A組首名敘利亞、E組次名阿曼；第6檔就有G組次名越南及H組次名黎巴嫩。12強賽分組會在6月24日抽籤。