體操｜日本轉體王子退役　白井健三期待指導學生完成「白井3」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-16 19:00

日本男子體操主將內村航平，負着滿身傷患，放棄全能轉攻單槓，終於取得東奧單槓資格。 老將留下，接班人去。里約奧運偕內村奪得男團金牌的「轉體王子」白井健三，未能取得參賽資格後，今天（16日）宣布退役。高強的轉體技術令內村都讚歎，可惜被傷患與評分制度擱倒，24歲便要離開賽場，可幸留下6套冠名動作。

白井健三在日本體育大學舉行記者會宣布，完成本月初全日本體操單項賽，決定退役。他在記者會上展現開朗的笑容，笑着交代心情，「確實在舒暢的心境中完結運動員生涯，一步步達成今後志向。回顧選手生涯，毫無不捨」。

白井健三在記者會宣布退役，處之泰然。（twitter）

白井以「日體大教員」報名參戰全日本賽，退役後將會擔任教練，指導後輩，「希望憑自己的經驗，幫助後輩和現在的學生。如果有白井健三的學生，成為體操選手並完成『白井3』，會相當有趣。擔任教練，就是為了實現這個理想」。

「轉體王子」在自由操盡現技術，更創出多套命名動作。（Getty Images）

表現震驚前輩 「轉得太過分」

2012年，16歲的白井嶄露頭角，以高中生身份奪得亞洲賽自由體操冠軍，翌年在全日本體操賽更以表現震懾一眾「大先輩」。倫敦奧運團體銀牌成員缺陣下，他在自由操項目奪冠，整套動作轉體合共22周半，表現出國家隊代表的水平，讓他獲得當年世界賽資格。

內村觀看白井的表現後，不禁打趣道「轉得太過分，感覺不太舒服」，反話之中，讚賞之情滿溢。

2013年安特衛普世界賽，白井健三在自由體操奪冠，更創下兩套冠名動作。（Getty Images）

17歲成世界冠軍 里約奧運成為接班人

白井未令國民失望，2013年10月世界賽不僅奪得自由操冠軍，更完成兩套全新動作，獲准命名為「白井」及「白井2」，同時在跳馬又完成一組新動作，同樣獲命名為「白井」。一時之間，「轉體王子」、「Mr. twist」之名廣為流傳。白井順理成章成為內村航平接班人，二人在里約奧運合力為日本奪得男團金牌，他亦在跳馬單項奪銅。

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里約奧運，白井健三（右）為隊中最年輕隊員，順理成章是內村航平（中）接班人。（Getty Images）

日本男團以為找到新領軍人物，在東京奧運主場大展拳腳，發展卻未如預期。白井在2017年世界賽勇奪2金1銅，接下來從高峰滑落，原因不僅是足踝傷患，還有評分制度更改。

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白井在里約奧運跳馬項目奪得銅牌，未料第一屆奧運，亦是最後一屆。（Getty Images）

傷患惱人 評分制要命

里約奧運後，體操評分制度有回歸基本之勢，在完成分「E分」方面評審嚴格。白井雖然在難度分「D分」領先世界，但動作的完成部分，例如跳躍時前後腳，雙腳非同時着地等，均在里約奧運後成為「E分」扣分位。白井成績未見好轉，逐漸在國內排位中落後，甚至曾經公開表示難以理解評分準則。

陽光男孩加上招牌笑容，白井健三備受國民愛戴。（Getty Images）

月初的全日本體操賽為東奧最後選拔賽，白井在自由體操項目得第2，未能取得東奧資格。不過，他在賽後坦言放下尊嚴，終可笑着完成動作，「一直被奧運及昔日的自我困擾，惟有坦然接受現實，考量解決方法。雖然要面對分數，但毋須認為『奧運非去不可』，我覺得自己表現得很好了」。

生涯之中，白井在自由操與跳馬，分別留下了「白井」、「白井2」及「白井3」，合共6套簽名動作。

月初上演運動員生涯最後一戰，白井健三在全日本體操賽輕裝上陣。（Getty Images）

俊俏臉龐、親切笑容，還有騰躍與轉體，白井健三一直被視為「全能王」內村航平的接班人。白井退役，日本衛冕男團金牌陣容中，只餘下32歲的內村，其餘4人將換上新面孔。

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白井希望培養出體操運動員，完成他的「白井」動作。（Getty Images）

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