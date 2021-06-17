卓耀國認刑毀罪被判感化12個月　跟前球會達協議勢重返球場

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-17 14:31

前香港足球代表隊成員卓耀國因犯下刑事毀壞罪，今（17日）被判感化令12個月，裁判官同時頒下多項感化條件。

現年26歲的前香港足球代表隊成員卓耀國，早前涉及多宗淋紅油收數案，並一度因缺席聆訊而被法庭發出拘捕令，惟他於翌日自首，聲稱自己因「眼發炎」而未趕及出庭。

卓耀國遭發拘捕令IG現身解畫 一周前吐心聲：早知今日

卓耀國曾於IG吐心聲：（按圖放大）

卓耀國在IG上載照片，證明自己因眼發炎而遲到：（按圖放大）

卓耀國早前已承認刑事毀壞罪，案件今日於觀塘裁判法院判刑。辯方庭上求情時引述卓耀國的社會服務令及感化報告，指他從小父母離異、由祖父母養大，而祖父母已承諾會監督卓耀國改過自新。報告同時透露卓耀國於還押前，已跟前球會達成口頭協議，將會重新招攬他加盟。

卓耀國被判12個月感化令。（資料圖片）

被獲感化須遵守五大條件

結果主任裁判官錢禮接受感化官建議，判處卓耀國12個月感化令，並要求被告於感化期內遵守五大條件。包括按感化官指示工作及居住，接受戒毒、心理及精神治療，出席及完成小組活動，遠離危險藥品及定期提交尿液樣本作測試。

卓耀國與女友歐陽倩瑩還涉及多宗同類案件，另被控共16項刑事毀壞罪，案件將於下月23日在東區法院再訊。

卓耀國的足球生涯，不乏光輝時刻：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

這位司職前鋒的球員在香港超級聯賽球隊標準流浪出道，效力過佳聯元朗及富力R&F等球隊，在2013/14年球季曾當選香港足球明星選舉「最佳年青球員」，惟場外屢次出現紀律問題，被稱為「壞孩子」。

他早年曾外流瑞士次級聯賽球會基亞索，3年前更入選香港足球代表隊，協助港隊在當屆省港盃勇奪冠軍，但其後多次傳出疑被人追債的負面消息而再被棄用。

卓耀國今季一度轉投香港甲組聯賽球隊黃大仙，惟僅在開季首兩場正選上陣，及後比賽因疫情而再度停擺，他至今並沒有再為黃大仙披甲，亦已在該隊註冊球員名單中除名。