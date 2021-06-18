足球轉會︱杜慈之野望　車路士計劃再瘋狂掃貨　買夏蘭特無走雞？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-18 12:52

杜慈執教車路士半季，已盡見功力，球隊在他領導下脫胎換骨，為藍軍再奪夢寐以求的歐聯冠軍，英超亦鎖定前四。短時間內已有成績，當然「唔好畀佢停」，為實現盡攬錦標的目標，今個夏天，計劃再次大肆增兵。 近日外媒瘋傳「夏蘭特已同意車路士開出的合約」，惟此子未必立即加盟，杜慈開出的「購物名單」中，優先選項是在今屆歐洲國家盃中發光發亮的意大利新星。

歐國盃打得如火如荼，足球轉會市場傳聞亦愈來愈熱鬧，一講球員買賣，車路士的名字老是常出現。

車路士對夏蘭特有興趣已非新聞，最新消息指，這支英超球會有意一次過打包夏蘭特和比寧咸兩大多蒙特新星。沒有大球會不想要夏蘭特，車路士據報已率先出價6000萬英鎊，加上內部估價為4000萬英鎊的譚美阿巴謙（Tammy Abraham）求購。多蒙特對此不為所動，「今個夏天想要夏蘭特，盛惠1.5億英鎊」，企硬叫價。

夏蘭特合約中附帶放人條款，2022年6月，任何球會只要付出6800萬英鎊便可加入搶人行列。車路士深知這點，因此今次出價另有目的。

夏蘭特的下一站，會不會是車路士？（Getty Images）

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今個夏天，夏蘭特已先後跟皇家馬德里、巴塞隆拿、曼城和曼聯四大球會扯上關係，近日車路士突然殺出，傳出他們已率先出價收購，甚至瘋傳「夏蘭特已接受車路士個人條款，只待多蒙特與車路士傾妥轉會價」。

這個傳言有點本末倒置，皆因球員買賣的慣常做法，先由兩會傾好轉會費，收購一方才可接觸球員商談合約。如此一來，不是說明有關傳言純屬虛構嗎？分析認為，車路士突然出招，想做出一個志在必得的勢頭，令對手知難而退，如果真是這樣，難免令人聯想，一切根本是車路士放風出來。

無論如何，夏蘭特的放人條款「僅為」6800萬英鎊，車路士收購他無論如何也不會是今個夏天發生的事。他們有興趣的另一新星比寧咸，已獲多蒙特開出加薪一倍的新合約。比起這兩大新星，杜慈當前最想增兵的位置，是中場。

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杜慈今夏會否大手入貨？（Getty Images）

▼ ▼ ▼車路士收購目標 ▼ ▼ ▼

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杜慈看中盧卡迪利

車路士去年夏天豪花2.2億英鎊，包括高價買入的德國孖寶夏維斯和迪姆華拿，讓林柏特大展拳腳。不料一切不似預期，「林伯」戰績差被炒，季中杜慈走馬上任成功穩住球隊，更驚喜擊敗曼城歐聯封王。球會今夏亦又一次大開水喉，再泵2億英鎊讓杜慈增兵。

資源不缺，杜慈卻無意用盡，表示球隊陣容不用翻天覆地的變化，「加入2至3個球員已很好，我們不用再買7個球員」。據悉他最想加入一個中場球員，近日在歐國盃表現出色的意大利23歲球員盧卡迪利（Manuel Locatelli），正是他的心水選擇。

這個薩斯索羅中場會否加盟車路士仍有待觀察，最接近成為藍戰衣新一員的，相信是國際米蘭守將夏基美（Achraf Hakimi）。

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▼ ▼ ▼「貨如輪轉」車路士 ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼車路士「出租車」大軍 ▼ ▼ ▼

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國米星散 夏基美掀爭奪戰

國米班主張康陽由於家族生意蘇寧集團陷財困，贏完意甲冠軍立即要求將帥大幅減薪，導致主帥干地率先離隊，球隊陷入星散危機。表現突出的摩洛哥守將夏基美，日前已透過經理人表明今夏離隊。

夏基美為皇馬青訓產品，速度、技術、視野兼備，既可踢翼鋒，又可出任邊路守將，目前只有22歲。他離開國米消息一出，立即吸引車路士和巴黎聖日耳門兩大豪門。去年夏天國米才以4500萬歐元收購他，因此不希望蝕讓，車路士提出以6000萬歐元（約5000萬英鎊）另加左閘馬高斯阿朗素求購，被指已獲國米接納。

惟車路士仍未可放下心來，皆因PSG有意出動銀彈政策，加碼已7000萬歐元搶人（約6000萬英鎊）。暫時未知國米寧願「要錢定要人」。

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